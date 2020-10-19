  • 24°C
香港時間 : 20201020日 (二) 01:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐 無敵海景饅頭蛋

名人薈萃 23:54 2020/10/19

分享：

來台灣生活和打拼，已經將近九個月了。現在在台灣生活主要有兩件事情是每天都要思考的，第一件事是工作，而另外一件事就是每天到底要吃什麼？

那天早上結束了直播節目之後，本來是打算到市場買點食材作晚餐之用，所以反正要去菜市場了，就看看附近有什麼好吃吧。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

從捷運站走出來，再步行到菜市場，沿途經過不知多少間豆漿店。很多香港朋友都知道在台灣非常多豆漿店，來來去去見永和兩個字最多，而其他的豆漿店好像賣的也差不多。但那一天來到這一間，卻發現特別多人在點餐。好奇心驅使底下，就走近去看看菜單。結果我發現了一個我很想知道是什麼東西的食物，所以我就決定吃這一家。

那到底是什麼東西吸引我進入這加豆漿點呢？就是這個「無敵海景饅頭蛋」！這名字感覺很利害，但我猜老闆應該是看完電影「食神」後想出來的。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

這個「無敵海景饅頭蛋」有分原味或加入花生醬，加花生醬就要多$10，吝嗇的我當然選擇原味。當店裏的阿姨送過來的時候，是真的有帶來一股震撼。他其實是一個漢堡，但就用傳統饅頭代替一般的漢堡麵包，中間夾了豬排、火腿、起司、雞蛋，還有豆漿店一定有的臺式油條。這個中西合璧，把兩個不同文化背景的傳統食材結合，成為一種新食品新吃法。所以，食物也可以成為藝術品。但怎麼看在食材當中，都沒有一樣是海鮮，就讓我更加覺得名字一定是老闆看完電影食神之後取的。

無論視覺上質感上味道上，層次都是非常豐富。雖然我嘴巴是比一般人大，但再大也沒有辦法一口咬下去，所以我決定把其中一段油條泡豆漿來吃，這樣味覺就可以多一重。

這個「無敵海景饅頭蛋」味道的確是很不錯，但不至於可以說非常好吃，畢竟早餐最重要還是豐富飽肚熱量夠，所以這個「無敵海景饅頭蛋」我十分滿意。

吃飽轉身去付錢，看到牆壁有名人留下簽名，才驚覺原來這家是名店，當中更有香港人熟悉的名字。

「無敵海景饅頭蛋」+ 熱豆漿＝$75，我覺得還算可以，但下次我要來試試別的東西。

太和豆漿：新北市板橋區民治街69號

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁：Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活 Taiwan猴賽雷

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 張啟樂（Ben）

下一篇文章

【知行的投資世界@iM網欄】雲南古六大茶山 易武刮風寨茶值得收藏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【投機當投資】美基金經理：只怪年輕又蠢的散戶　美股估值是「惡夢」
【投機當投資】美基金經理：只怪年輕又蠢的散戶　美股估值是「惡夢」
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市