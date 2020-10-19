【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐 無敵海景饅頭蛋

來台灣生活和打拼，已經將近九個月了。現在在台灣生活主要有兩件事情是每天都要思考的，第一件事是工作，而另外一件事就是每天到底要吃什麼？

那天早上結束了直播節目之後，本來是打算到市場買點食材作晚餐之用，所以反正要去菜市場了，就看看附近有什麼好吃吧。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

從捷運站走出來，再步行到菜市場，沿途經過不知多少間豆漿店。很多香港朋友都知道在台灣非常多豆漿店，來來去去見永和兩個字最多，而其他的豆漿店好像賣的也差不多。但那一天來到這一間，卻發現特別多人在點餐。好奇心驅使底下，就走近去看看菜單。結果我發現了一個我很想知道是什麼東西的食物，所以我就決定吃這一家。

那到底是什麼東西吸引我進入這加豆漿點呢？就是這個「無敵海景饅頭蛋」！這名字感覺很利害，但我猜老闆應該是看完電影「食神」後想出來的。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

這個「無敵海景饅頭蛋」有分原味或加入花生醬，加花生醬就要多$10，吝嗇的我當然選擇原味。當店裏的阿姨送過來的時候，是真的有帶來一股震撼。他其實是一個漢堡，但就用傳統饅頭代替一般的漢堡麵包，中間夾了豬排、火腿、起司、雞蛋，還有豆漿店一定有的臺式油條。這個中西合璧，把兩個不同文化背景的傳統食材結合，成為一種新食品新吃法。所以，食物也可以成為藝術品。但怎麼看在食材當中，都沒有一樣是海鮮，就讓我更加覺得名字一定是老闆看完電影食神之後取的。

無論視覺上質感上味道上，層次都是非常豐富。雖然我嘴巴是比一般人大，但再大也沒有辦法一口咬下去，所以我決定把其中一段油條泡豆漿來吃，這樣味覺就可以多一重。

這個「無敵海景饅頭蛋」味道的確是很不錯，但不至於可以說非常好吃，畢竟早餐最重要還是豐富飽肚熱量夠，所以這個「無敵海景饅頭蛋」我十分滿意。

吃飽轉身去付錢，看到牆壁有名人留下簽名，才驚覺原來這家是名店，當中更有香港人熟悉的名字。

「無敵海景饅頭蛋」+ 熱豆漿＝$75，我覺得還算可以，但下次我要來試試別的東西。

太和豆漿：新北市板橋區民治街69號

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機