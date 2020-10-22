【教思‧思生活@iM網欄】抗逆能力，向小孩學習

小孩跌倒了，痛痛，哭過，企起身又再跑，帶著笑容去玩。成人跌倒了，痛楚事小，但很多人會很容易感到「樣衰」、沒有面子、慚愧等，甚或感覺可以伴上一星期或更長時間。

筆者過去遊走兒童權利倡議和50+悅齡人士服務、培訓和教練工作，有一個觀察：兒童向成人學習和取經在社會好多人角度似乎是必然之事，但很多成人不太能接受向兒童學習，和相信兒童的能力，而在人生中場人士中不少朋友更是因為失去童心童力而成就不上更豐盛的人生下半場。事實上，筆者認為好多成功和卓越之道都是可以向兒童學習，好像對事物的仔細觀察力和好奇心、對大膽想像的擁抱、超卓越的學習態度和能力、對未知的期待⋯⋯

小朋友天真嗎？或許是，也或許和社會規則和價值觀有未協調暢順的地方，但「好了傷疤忘了疼」發揮得宜又是種能力，他們保留了人類最原始的進化和自我實踐能力。對於一名在人生中場或下半場的朋友，筆者認為更是成就豐盛人生下半場的寶石。

而在疫情和逆境中，成年人比小朋友好多時更容易叫苦或埋怨，也更害怕改變的到來。筆者最近籌備一個「抗逆能力」的培訓課程，想起MetaCoach教練系統的大師Dr Michael Hall曾說提升抗逆能力中一個元素就是要把逆境回歸「痛痛」這個層次的感受和理解。回歸這個層次，疫情和逆境之事對我們就只是一個客觀環境的改變，避免加入自己大量後續顯生的意義和理解，如：「我不夠人強」、「我是失敗者」、「最衰因為⋯⋯」、「我憎恨⋯⋯」等等在MetaCoach叫後設層次的意義和演繹。

小孩，在好多逆境事情和人際衝突中都更快恢復起來，展示最原始的回彈力，也鮮見把事情和人長遠懊惱和憎恨起來。而「童夢・童想」這種態度和能力，當中甚可促進成年人在逆境中表現得更卓越，創造更大效益和財富。

小孩或許不意識他們有這種能力，但成年人會否是不意識放棄或有意識地喪失這些能力呢？又或者成年人主動把「痛」衍繹為更多負面的自我評價，從而更容易被這些衍生的評價所影響，困自己在逆境中，而無法自拔呢？

作者_MetaCoach Alvin NG簡介： EduMIND Limited服務設計總監及首席教練、院校講師及活躍於教育事業。一名90後，喜歡思考如何思考，熱愛把思考變成生活行動；其教練及教育工作對象橫跨人生上下半場。每月以字交友，與您分享：一個自己喜歡又能立於今天變幻社會的豐盛人生由……起。

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