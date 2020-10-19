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【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤

股樓投資 18:21 2020/10/19

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雖然樓市氣氛好轉，但半新盤仍未止血。利嘉閣何詠詩說，西營盤明德山低層單位，實用面積325平方呎，一房連平台間隔，原於2019年5月，以950萬元放盤，直至近日劈價170萬元，終以780萬元交吉易手，減幅近兩成，實用呎價約24,000元。

【King談樓市】King Sir：買樓一定會賺【下一頁

據了解，原業主於2015年12月，以794.1萬元購入上址，持貨約5年，現帳面蝕讓14.1萬元，物業貶值約2%，若連釐印費及佣金計，料實蝕約51萬元。雖然原業主帳面要蝕，但據成交紀錄冊顯示，業主提前完成交易，可獲樓價最多3%回贈，而且單位一直放租，相信計及租金收入及回贈，業主或未必蝕讓。

想靠樓房投資達財務自由？ 首先放棄 「Dream House」概念【下一頁

代理續說，明德山現約有20個單位放售，入場價由800萬元起。值得留意的是，明德山曾獲最佳質素屋苑獎，惟翻查近期成交，明德山蝕讓居多。被問及箇中原因，何詠詩說，明德山是新地樓，而新地樓向來有質素，有不少投資者買來收租，皆因該區不乏商務及學生租客，又指其他樓盤升幅驚人，皆因業主持貨多年，而近年入伙的明德山，在現市況下，價格算「硬淨」，其實比其他屋苑好。  

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撰文 : 黃卓賢

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