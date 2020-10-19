【美國大選】拜登醜聞又怪罪俄羅斯？參議員促FBI交代

在11月3日美國大選前夕，民主黨總統候選人拜登被爆出家族醜聞，拜登對此一直迴避，更有意將之怪罪俄羅斯虛假信息。由於聯邦調查局（FBI）對此已調查逾1年，參議員要求FBI交代相關細節。

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《紐約郵報》（New York Post）上周報道，從拜登兒子亨特（Hunter Biden）的電腦取得電郵，顯示他利用父親之前作為美國副總統的權勢，在烏克蘭和中國謀取個人利益。協助爆料的特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）更預告，爆料陸續有來。

拜登陣營嘗試冷處理，僅稱是對手潑污水的策略，不對醜聞作正面回應。反對特朗普的《華盛頓郵報》更指，朱利亞尼是俄羅斯情報行動的影響目標，暗示所謂亨特電郵醜聞的披露，其實是俄羅斯企圖以虛假信息去干預美國大選。

雙方各執一詞，壓力便落在FBI身上。根據《紐約郵報》指，FBI去年利用大陪審團傳票取得亨特電腦調查，至今已經超過一年，調查理應也有些眉目。

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共和黨的參議院國土安全及政府事務委員會主席約翰遜（Ron Johnson）便要求FBI交代細節，已經去信FBI局長雷伊（Christopher Wray）。約翰遜稱：

「FBI有責任告知我們。如果他們相信這可能是俄羅斯的虛假信息，便應該向我們作出簡報；假如他們相信告密者交給我們的資料是有欺詐成分，這會是犯罪行動，FBI更必須告訴我們。」

（The FBI has a duty to inform us. If they believe this was maybe Russian disinformation, they should give us a defensive briefing. If, for example, they also believe that what information this whistleblower gave us is fraudulent, that would also be a crime, and FBI should tell us that.）

約翰遜領導的委員會之前一直負責調查拜登的事件，他強調自己有責任確認任何交予委員的信息，而委員收到的信息不實或不準確，他們也必須要知道。

約翰遜同時要求FBI交代在亨特電腦發現了甚麼，以及何時察覺當中資料牽涉大事件，卻一直未有採取任何行動，是否有意偏袒民主黨的亨特。

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責任編輯：陳啟賢