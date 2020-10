【美國大選】情報總監確認拜登醜聞跟俄羅斯無關 參議員促FBI交代

在11月3日美國大選前夕,民主黨總統候選人拜登被爆出家族醜聞,拜登對此一直迴避,更有意將之怪罪俄羅斯虛假信息。由於聯邦調查局(FBI)對此已調查逾1年,參議員要求FBI交代相關細節。國家情報總監拉特克利夫(John Ratcliffe)其後確認,拜登醜聞跟俄羅斯無關,並非俄羅斯虛假信息攻勢的一部分。

拉特克利夫周一回應霍士新聞查詢,否定了民主黨眾議院情報委員會主席希夫(Adam Schiff)的說法。希夫日前宣稱,美國情報界認為,所謂拜登兒子亨特(Hunter Biden)的電腦和電郵是俄羅斯虛假信息攻勢的一部分。

拉特克利夫強調,沒有證據支持希夫的說法,而情報部門也未曾跟希夫匯報過他所說的內容。倘若拉特克利夫所言屬實,即是希夫企圖欺騙公眾,為拜登護航。

他續指,亨特的電腦目前正由FBI保管,並進行調查,但拒交代具體進度。

《紐約郵報》(New York Post)上周報道,從亨特的電腦取得電郵,顯示他利用父親之前作為美國副總統的權勢,在烏克蘭和中國謀取個人利益。協助爆料的特朗普私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani)更預告,爆料陸續有來。

拜登陣營嘗試冷處理,僅稱是對手潑污水的策略,不對醜聞作正面回應。反對特朗普的《華盛頓郵報》更指,朱利亞尼是俄羅斯情報行動的影響目標,暗示所謂亨特電郵醜聞的披露,其實是俄羅斯企圖以虛假信息去干預美國大選。

雙方各執一詞,壓力便落在FBI身上。根據《紐約郵報》指,FBI去年利用大陪審團傳票取得亨特電腦調查,至今已經超過一年,調查理應也有些眉目。

共和黨的參議院國土安全及政府事務委員會主席約翰遜(Ron Johnson)便要求FBI交代細節,已經去信FBI局長雷伊(Christopher Wray)。約翰遜稱:

「FBI有責任告知我們。如果他們相信這可能是俄羅斯的虛假信息,便應該向我們作出簡報;假如他們相信告密者交給我們的資料是有欺詐成分,這會是犯罪行動,FBI更必須告訴我們。」

(The FBI has a duty to inform us. If they believe this was maybe Russian disinformation, they should give us a defensive briefing. If, for example, they also believe that what information this whistleblower gave us is fraudulent, that would also be a crime, and FBI should tell us that.)