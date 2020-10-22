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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】東涌跑去梅窩定大澳好？兩條古道帶你輕鬆跑10k

名人薈萃 08:31 2020/10/22

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曾跟住東涌的朋友說過，如果住東涌也不錯，因為大嶼山實在太多跑山路線，想易想難悉隨專便，基本上不用坐車就可直接跑山去。

不知是否「隔離飯香」，家住荃灣的我較喜歡跑大嶼山的山路（引水道除外！），如果講到易跑、景觀優美及跑得較開心的路線，小弟推介東澳古道（東涌往大澳）及東梅古道（東涌往梅窩），行山或跑山皆宜。然而，東澳古道路線最近受到沙螺灣村民「封村」所影響，一度以鐵閘封路，即使現時已拆，村民亦有機會擋路，未必能夠順利抵達大澳，中途或要沿路折返，大家去到時要留意。

由東涌站經東梅古道到梅窩銀線灣，大約10公里左右。大家可以由東涌站D出口出發，沿著富東街單車徑旁走入翔東路，經過一條小隧道後，右方有一個奧運徑牌，上樓梯後轉左入石屎山徑就可，沿途有不少分支路，只要沿著主路線一直向前走就沒太大問題。沿路左方遠眺北大嶼山公路旁的新發展區，以及港珠澳大橋，走了大約3公里左右，就會到達白芒村。

看到此路牌跑上山，展開香港奧運徑之旅。

早上跑到白芒村旁大蠔灣，可以看到美麗日出景致。

到了接近白芒村，先會見到美麗的湖景，碰上旭日初升一刻景色實在一絕，其後就會見到建於五至六十年代、用紅磚砌成的小型垃圾焚化爐，由於當年交通運輸不方便，村民在此焚化垃圾，現時已經停用。跑到村口，你會見到1939年落成，用作抵禦土匪、海盜及日軍的更樓，以及看似被刀劍分割為二的「試劍石」。

位於白芒村、五六十年代興建的小型垃圾焚化爐。

右為白芒村村口更樓，左為試劍石。

過了白芒村，就會見到梅窩的方向路牌，沿路指示十分清晰。在此時開始，記得要留意路徑上的運動圖案，這條又名奧運徑的東梅古道，沿路有著2008年香港隊參加北京奧運的項目，包括游泳、羽毛球及三項鐵人等，去到終點更會見到當年參加奧運的香港選手名單，以及中國隊金牌選手名單。如果你當年有看奧運，定會感受更深。小弟當下才發覺，除了銅鑼灣禮頓道、位於富豪香港酒店旁的奧運橋，還有這條奧運徑的存在。

東梅古道沿途指示十分清晰。

沿途亦有香港奧運徑標誌。

記得要細心留意腳下的圖案，看看你又捕捉到多少個？

記得要細心留意腳下的圖案，看看你又捕捉到多少個？

記得要細心留意腳下的圖案，看看你又捕捉到多少個？

記得要細心留意腳下的圖案，看看你又捕捉到多少個？

記得要細心留意腳下的圖案，看看你又捕捉到多少個？

記得要細心留意腳下的圖案，看看你又捕捉到多少個？

奧運徑終點詳列2008年北京奧運’、中國香港代表運動員名單。

東梅古道是不少跑山友的熱門跑步路線，特別是住愉景灣、梅窩及東涌的外籍人士，當天小弟早上七時多跑至大蠔村，迎面已見十多個外籍跑手落山，估計他們四、五點已出發，十分瘋狂。其實這條路線十分好走，如果你平時以六、七分鐘一公里的速度跑足全程，不消1.5小時就可到達梅窩，去到末段更可一遊銀鑛洞及銀鑛灣瀑布。若果「唔夠喉」，更可以中途轉上老虎頭，跑多3.5公里就可到達，一來一回建議預多1.5小時。

「唔夠喉」的朋友，由此路進老虎頭吧！

銀鑛銅及銀鑛灣瀑布，心曠神怡。

銀鑛銅及銀鑛灣瀑布，心曠神怡。

跑到銀鑛灣旁舊村一帶，沿途有多間特色小食店，作為早餐也不錯。

至於東澳古道，沿途景色優美，吸引不少年輕男女去到現場打卡。由東涌站出發，跑到逸東邨，或直接坐巴士到逸東邨出發，很快就會見到東澳古道路牌，十分清晰，由逸東邨跑到大澳約11公里左右。往䃟頭村及沙螺灣方向，沿路經過東涌遊樂場及東涌區康樂中心，而䃟頭村觀景台可遠眺香港國際機場。

東澳古道指示亦十分清晰，不怕迷路。

去到深屈村，有幾檔特色小食店，小弟最愛去海角7號店與老闆婆婆聊天，聊聊深屈的歷史，原來在七十年代，這裡的村民大多居住在附近的茜草灣，但一場山泥傾瀉，所有村民都大舉搬入深屈村現址，到2003年沙士後，幾間小食店開始愈做愈旺。在這裡除了可以嚐到每日新鮮打撈的深屈蠔仔所製成的蠔仔餅之外，夏天不可錯過涼透心的臭草綠豆沙，冬天更可嚐坊間較少喝到的楊桃汁，簡直是隱世的美食天堂。

深屈村對面就是港珠澳大橋路段。

深屈村有數檔小食店，任君選擇。

無論是深屈蠔餅抑或是臭草綠豆沙，都各有特色。

無論是深屈蠔餅抑或是臭草綠豆沙，都各有特色。

由東涌慢跑至大澳，大約兩個多小時，難度不高，只是間中有一兩段大斜路。剛過去的星期天有朋友行過東澳古道，未受封路影響，大家或可試試，但亦要做好中途回頭的準備。

作者_Clayton Lauw簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

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