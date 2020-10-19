【逆市開店】嫲嫲雲吞雞及鉄火堂趁尖沙咀地舖減租　斥300萬開新店

▲ 嫲嫲雲吞雞新店位於尖沙咀。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情下餐飲業受到較大影響，但仍有店舖選擇趁租金下調增新分店。嫲嫲雲吞雞及「鉄火堂」創辦人之一姚錦光指，疫情令餐廳生意截至目前下跌5成，但早有計劃開新店，加上疫情令尖沙咀店舖租金有下調，更稱每月租金由約30萬減至20萬，故斥逾300萬元開舖。

他直言，早前因第三波疫情延遲新店開張，亦憂慮再爆發第四波，但他認為：「要生存要生活」，不可以遇到疫情就放棄。他更笑言，現時開舖好像賭博，疫情令租金平，他能夠承擔，但復甦後租金貴，又有其他大品牌競爭亦輪不到他租，故當他看到心儀店舖便租下。

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貼合市場需要 半份菜吸客

姚錦光表示，嫲嫲雲吞雞在疫情前，已看準二人約會的商機，皆因他認為平時二人點菜好難，兩碟不多三碟又太多，一直主打半份菜，即使兩個人亦可嘗試不同類型。今次新店，加入燉湯元素。他稱，由於港人甚少在家花長時間燉湯，便推出該類菜式吸客。

同時開張的還包括主售吞拿魚的鉄火堂，為了配合港人目前疫下需要，以外賣和提供少量立食位置。新店還設有現場劏魚表演，食材為日本直送原條吞拿魚，並會供貨給其餘門店。

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記者：馬意文