【小老闆生意經@iM網欄】網上呃「like」成病態 一個「like」可以有多大價值？

在今時今日手機不離手的年代，個個網絡成癮，在社交媒體上分享自己的生活、post相呃「like」幾乎已成為日常生活中的例行差事。究竟呃「like」是否真的那麼重要？而社交媒體上「like」數目的多少背後又有什麼啟示？

網絡上「like」的重要性

要知道，一個「like」對一個post的意義是相當之大。不少人上載完一個post後都會留意自己可以吸引到多少個「like」，更有人對「like」的數目十分之執著。例如之前的每個post平均超過100個「like」，如果有天新post的「like」數突然減少的話，可能會令當時人感到忐忑不安，覺得post的內容是否出現了問題，直接影響到其心情。

事實上，一個post或者一個page的「like」數，反映出該專頁或品牌的受歡迎程度。「like」的字面解釋除了有喜歡的意思，更包括了認同、支持等等的態度。所以一個post或者一個page有多少個「like」，即代表有多少人支持。當然，不是人人都使用社交媒體，沒有「like」並非一定代表不支持。「like」數可以視為了一個統計工具，統計該post或page的受歡迎程度及價值，但此並非反映全部事實。不少人會直接看其「like」數去衡量產品或品牌的質素，直接影響到其第一觀感，例如多人「like」即表示該品牌很有名，其產品都應該會有不俗的口碑，但事實可能並非如此。

「like」為市場營銷手段之一

而成功呃「like」的post，內容是否一定要很有感染力？承上文，網絡上的一個「like」不單只代表認同其post的內容，更是予此post或page的一個直接觀感。例如一個受歡迎的網紅post張簡簡單單的咖啡相，其「like」數可能會比一個不受歡迎的網紅post千字文更多。

話雖如此，一個post的內容如果是有意思又能引起共鳴的話，照道理應該可呃到不少「like」。理論上，每一個post的內容都是宣傳該專頁或品牌的好機會，如果post的內容令人們印象加深或者增加對此品牌的喜愛度，那麼他們的取態可能會由「unlike」轉變成為「like」。

至於內容如何成功呃「like」，就關係到描述是否吸引，其內容是否獨家等等。另外，post上的圖片及標題都是呃「like」的關鍵。當一個post的內容令人看完覺得「有價值」，他們或會幫手「like and share」，到時這個post就會接觸到更多人，令更多人看到，無形中幫到post或專頁賣免費的廣告。

而從營銷學的角度上看，成功呃「like」是符合到互動營銷（Interactive Marketing）的手段。互動營銷講求的是充分考慮消費者的實際需求，切實實現商品的實用性。如果一個post可以成功引起消費者的關注，在其心中建立良好品牌形象的話，那麼這個post就會較易跟消費者產生互動，是一個成功呃到「like」的好例子。

到最後，一個「like」究竟值多少錢？依筆者之見，「like」是不能用金錢去衡量。總括來說，呃「like」是社交網絡上的營銷手段之一，如果大家真的太重視「like」數目的多少，只能奉勸一句：「認真你就輸了。」

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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