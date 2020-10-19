【騰訊700】與兩大巨頭關係密切 水滴公司傳赴美上市

內媒報導指，騰訊（00700）有份投資的內地保險科技公司 — 水滴公司計劃於明年第一季赴美上市。預計集資額達5億美元（約39億港元），而高盛及美銀等銀行將任聯席主承銷商。

早在今年7月，已有傳水滴公司計劃在今年內上市，而美國亦是其中一個考慮的上市地，目標估值為40億美元（312億美元）。公司當時回應指尚未有確實上市計劃，但會繼續探索各種可能性

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水滴公司於2016年創立，其業務包括水滴籌、水滴保險商城及水滴互助等。今年8月完成D輪融資，由瑞士再保險集團與騰訊領投，IDG資本、點亮全球基金等跟投，涉資2.3億美元（約17.8億港元）。



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而水滴公司的創辦人沈鵬是內地科網巨頭美團點評（03690）的「10號」員工，在美團創立初期已加入。他更是美團外賣的聯合創始人，及曾任其全國業務負責人。後離開美團，創立水滴公司。

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