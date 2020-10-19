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【網民熱話】人到中年戶口得2萬？ 網友安慰：「至少沒有負債」

環球政經 18:07 2020/10/19

分享：

金錢不是萬能，但沒有金錢就絕對萬萬不能！的而且確，我們在生活當中每一環都需要金錢的支持，否則連基本的衣食住行都維持不了。因此，存款的多少或多或少都會影響到我們心中的安全感。

【網民熱話】是甚麼驅使你換樓？ 是舊樓賺了錢還是家庭需要？【下一頁

有網民最近與網友分享，指自己人到中年，年近戶口只有兩萬存款，心中感到十分不踏實，問問網友有何看法。一衆網友對此態度相當樂觀，更安慰樓主說，在這個年代能夠不負債就已經相當不錯，鼓勵繼續努力賺錢，累積更多資本。

【網民熱話】網友鼓勵不存錢  ：做月光族 15K已足夠【下一頁

不過，另外有網友認為這個分享純粹是一宗惡作劇，更反問樓主是否有多個戶口，只是其中一個戶口有兩萬。還有一些網友回應指樓主應該有物業、有股票在手，只是取巧計算現金流，叫人苦笑不得。無論這是真有其事，還是笑料一則，及早計劃理財還是百利而無一害。

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責任編輯：翁嘉陽

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