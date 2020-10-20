  • 26°C
香港時間 : 20201020日 (二) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價觸300　螞蟻上市撞着「雙11」或成催化劑

即市財經 11:03 2020/10/20

分享：

阿里巴巴去年11月26日來港第二上市。不到一年， 阿里巴巴股價已較定價176元升超過100元。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）IPO已獲得中國證監會批准，並據報已成功闖關港交所 （00388） 上市聆訊。另一邊廂，金管局昨日香港交易時段注資近204億港元　創今年單次最大規模，似乎市場也準備好迎接這宗世紀級IPO，阿里巴巴尋頂局格料不變。阿里巴巴今早股價創即市新高，最新高見300元，成交達25億元。

螞蟻集團通過港交所上市聆訊 暫定27日招股、下月6日掛牌，詳見【下一頁】

螞蟻11月掛牌撞正雙11？

最新消息指，螞蟻集團擬於下周二（27日）招股，暫訂下月6日掛牌，雖未能避開美國總統大選（11月3日），但無礙市場對螞蟻集團IPO期待。

除了螞蟻IPO，下月還有傳統網購旺季「雙11」，阿里巴巴股價催化劑不少。疫情關係，內地居民未能出國旅遊，全國各地十一期間出現報復性消費。LVMH近日股價創新高，可見一斑。事實上，LVMH、GUCCI母公司開雲集團（Kering）及Estee Lauder等奢侈品集團，均在次季內地市場重開後實現雙位數的銷售增長，今年「雙11」的表現或可期待。

上市不到1年升近7成

阿里巴巴股價昨日再已逼近新高，盤中高見299.4元，全日收報297.2元。阿里巴巴去年11月26日來港第二上市。不到一年， 阿里巴巴股價已較定價176元升超過100元。當時抽中股民至今未放，回報達70%，略跑贏騰訊同期的66%升幅。反觀，恒指同期下跌9%。

相關文章：

【iBond 2020】券商嚴陣以待雙綫出擊 備戰 iBond+螞蟻集團抽資千億

【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊

【港滙強方】金管局收市後注資203.8億港元　創今年單次最大規模　一文看清金管局年內接美元紀錄

【開市9點半】螞蟻集團傳本周聆訊　上市隨時「撞正」美國總統大選

【螞蟻上市】螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單　螞蟻：不了解華府任何討論 （第二版）

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：吳敏芳

 

 

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

上一篇文章

【新股IPO】合景悠活3913招股首日　首日孖展暫錄67.52億超購21.66倍（不斷更新）

下一篇文章

聯接基金擴闊投資渠道 　增加強積金投資選擇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【螞蟻上市】中證監批准螞蟻集團赴港上市 螞蟻集團通過香港IPO聆訊（第三版）
【螞蟻上市】中證監批准螞蟻集團赴港上市 螞蟻集團通過香港IPO聆訊（第三版）
【新股IPO】世茂服務873周二招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）
【新股IPO】世茂服務873周二招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）