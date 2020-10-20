【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價觸300　螞蟻上市撞着「雙11」或成催化劑

▲ 阿里巴巴去年11月26日來港第二上市。不到一年， 阿里巴巴股價已較定價176元升超過100元。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）IPO已獲得中國證監會批准，並據報已成功闖關港交所 （00388） 上市聆訊。另一邊廂，金管局昨日香港交易時段注資近204億港元 創今年單次最大規模，似乎市場也準備好迎接這宗世紀級IPO，阿里巴巴尋頂局格料不變。阿里巴巴今早股價創即市新高，最新高見300元，成交達25億元。

螞蟻集團通過港交所上市聆訊 暫定27日招股、下月6日掛牌，詳見【下一頁】

螞蟻11月掛牌撞正雙11？

最新消息指，螞蟻集團擬於下周二（27日）招股，暫訂下月6日掛牌，雖未能避開美國總統大選（11月3日），但無礙市場對螞蟻集團IPO期待。

除了螞蟻IPO，下月還有傳統網購旺季「雙11」，阿里巴巴股價催化劑不少。疫情關係，內地居民未能出國旅遊，全國各地十一期間出現報復性消費。LVMH近日股價創新高，可見一斑。事實上，LVMH、GUCCI母公司開雲集團（Kering）及Estee Lauder等奢侈品集團，均在次季內地市場重開後實現雙位數的銷售增長，今年「雙11」的表現或可期待。

上市不到1年升近7成

阿里巴巴股價昨日再已逼近新高，盤中高見299.4元，全日收報297.2元。阿里巴巴去年11月26日來港第二上市。不到一年， 阿里巴巴股價已較定價176元升超過100元。當時抽中股民至今未放，回報達70%，略跑贏騰訊同期的66%升幅。反觀，恒指同期下跌9%。

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編輯：吳敏芳