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【阿里巴巴股價】阿里再破頂　螞蟻下月料上市撞着「雙11」或成催化劑

即市財經 18:08 2020/10/19

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阿里巴巴去年11月26日來港第二上市。不到一年， 阿里巴巴股價已較定價176元升超過100元。

IFR 引述消息人士阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）IPO已獲得中國證監會批准，而螞蟻集團計劃今日（19日）尋求港交所（00388）批准，螞蟻上市時間漸行漸近。另一邊廂，金管局今日收市後注資近204億港元　創今年單次最大規模，似乎市場也準備好迎接這宗世紀級IPO，阿里巴巴尋頂局格料不變。

螞蟻11月掛牌撞正雙11?

市場預計螞蟻集團會在美國總統大選（11月3日）後幾日開始掛牌交易。 然而，除了螞蟻IPO，下月還有傳統網購旺季「雙11」，阿里巴巴股價催化劑不少。疫情關係，內地居民未能出國旅遊，全國各地十一期間出現報復性消費。LVMH近日股價創新高，可見一斑。事實上，LVMH、GUCCI母公司開雲集團（Kering）及Estee Lauder等奢侈品集團，均在次季內地市場重開後實現雙位數的銷售增長，今年「雙11」的表現或可期待。

上市不到1年升近7成

阿里巴巴股價今日再逼新高，盤中高見299.4元，全日收報297.2元。阿里巴巴去年11月26日來港第二上市。不到一年， 阿里巴巴股價已較定價176元升超過100元。當時抽中股民至今未放，回報達68%，略跑贏騰訊同期的66%升幅。反觀，恒指同期下跌9%。

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編輯：吳敏芳

 

 

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