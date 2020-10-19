【Good Food,Good Mood@iM網欄】細味人生旅途 Ta Vie米芝蓮二星法日料理

最近煲了內地話題劇集《三十而已》，內容講述三位剛踏入三十「大關」的都市女性，如何處理在職場、愛情及家庭上所遇到的重重困難。開始時沒有太大期望，因為我知道劇情不外乎誰做了誰的小三，誰的老公又有小三之類，觀看只為打發時間。到了第三集，任職名店售貨員的「王漫妮」因工作時長期憋尿導致急性腎炎，獨自躺在醫院的她接到媽媽從鄉下打來的電話，媽媽憂心忡忡，王漫妮卻匆匆掛線，獨自垂淚，這時她的內心讀白說道：「長大的一個重要標誌，就是把好聽的話都說給外人聽，那些傷人難聽的，或者沉默不語的，都是留給最親近的人。」看到這裡，我的眼淚不自主地流了下來，不是那種悲慟的情緒，而是淡淡的傷感。這套劇拍得極好，當中金句不少，其中一句是這樣的：「三十歲之前看數量，三十歲之後看質量，儀式感是沒有放棄自己的最好證明。」是的，我們都需要儀式感，就如我平日對飲食雖然不算吝嗇，但又不至於可以餐餐fine dining，反正到了某些重要日子，「食好啲」還是要的。在結婚紀念日當天，我到了米芝蓮二星餐廳Ta Vie慶祝。8道菜的晚餐每位$2,580+10%，喝酒的話每位三千多，對我來說只有生日或那些紀念日才捨得光顧。餐廳名字是法文，有「人生旅途」之意。餐牌上用手寫上「pure、simple、seasonal」，這正是主廚佐藤秀明的料理哲學。

前菜用燈籠果啫喱藏著日本麝香葡萄及番茄，底部是意大利Burrata芝士，以金不換特製香油提味，感覺清新甜美，這不就是年輕時充滿朝氣的味道嗎？

三款middle course以海鮮為主：自家製寬麵質感滑溜溜的，配上入口即溶的北海道馬糞海膽及海苔青醬，umami（鮮味）瞬間爆發。日本海螯蝦色彩艷麗，肉質嫩滑不會過熟，墊底的薏米意大利飯混入魚子醬、鮮蠔、芹菜根及蘑菇，味道偏濃，口感特別豐富。被日本人譽為「海中寶石」的房總半島鮑魚與20年陳年花雕及利尻昆布同煮，質地細嫩，入味得很，看來食物跟人一樣，歷練越多，味道越濃。

主菜則以肉類為主：加斯科涅黑毛豬Noir de Bigorre是法國名種豬的始祖，配上醃酸菜，竟有種德國的味道。日本和牛近年成為fine dining的必備食材，這裡選用鹿兒島野崎和牛的肉眼部位，Sato San捧著一個貌似雀巢的物件走到我們面前，一打開，煙燻香味一湧而上，原來和牛在炭燒前還用了朴葉煙燻，伴碟的紅菊苣加了醋，酸酸甜甜的正好中和了牛肉中雪花紛飛的膩感。

主菜後，廚師為我們準備了「香橙洛神菊花冰茶」清一清味蕾，隨即進入甜品環節。甜品是法國傳統栗子蛋糕（Mont-Blanc），這讓我想起由木村拓哉主演的神劇Grand Maison Tokyo。他們用脆卜卜的蛋白糖霜頂著香濃的栗子蓉，微甜，很好吃！最出色的是旁邊那一小啖普洱茶雪糕，茶香在口腔中徘徊，我們還開玩笑說想請求Sato San讓我們買一桶回家呢！最後是Sato San自家研發的「馬拉糕」，採用日本和三盆黃糖，熱騰騰的十分鬆軟，也是微甜。健康的身體讓我們把往後的路走得更遠，畢竟只是三十（幾）而已，微甜剛好！

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