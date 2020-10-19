【打破紀錄】小米首創80W無線充電　充電速度快iPhone12 5倍

▲ 小米今（19日）在官方微博宣布，旗下無線快充技術研發已達80W，即4000mAh電池8分鐘就可充到一半，比iPhone12無線充電快5倍，更打破了全球手機無線充電紀錄。

電量對機不離手的現代人來說，絕對是相當重要的一環。小米今（19日）在官方微博宣布，旗下無線快充技術研發已達80W，即4000mAh電池8分鐘就可充到一半，比iPhone12無線充電快5倍，更打破了全球手機無線充電紀錄。

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小米宣布，已成功研發80W無線快充。官方資料顯示，80W無線快充能在8分鐘內將4,000mAh的電池充到50%。目前市面上大部分旗艦手機，都仍在採用65W有線快充，需要30分鐘以上才能充滿4000mAh電池；而小米的無線快充，充滿至100%僅需19分鐘。

與此同時，小米也在示範影片中展示與其他廠商手機比較，蘋果iPhone 12僅支援15W、華為P40系列則為40W、而即將在周四（22日）登場的Mate 40系列最快僅支援65W。小米創辦人、董事長雷軍表示，80W技術是全球無線充電的新紀錄。

據了解，是次小米的無線充電團隊在不到一年時間就成功研發，預計最快等到 2021 年上半年的新旗艦手機，就有機會正式量產。小米也認為，在不遠的將來，有線充電器有機會遭到淘汰，因此未來將會專注開發無線充電技術。

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責任編輯：曾曉汶