  • 25°C
香港時間 : 20201019日 (一) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打破紀錄】小米首創80W無線充電　充電速度快iPhone12 5倍

科技 18:17 2020/10/19

分享：

小米今（19日）在官方微博宣布，旗下無線快充技術研發已達80W，即4000mAh電池8分鐘就可充到一半，比iPhone12無線充電快5倍，更打破了全球手機無線充電紀錄。

電量對機不離手的現代人來說，絕對是相當重要的一環。小米今（19日）在官方微博宣布，旗下無線快充技術研發已達80W，即4000mAh電池8分鐘就可充到一半，比iPhone12無線充電快5倍，更打破了全球手機無線充電紀錄。

【iPhone 12‧附完整機價表】iPhone 12系列最平5999　各大品牌5G手機價大比拼

【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷

小米宣布，已成功研發80W無線快充。官方資料顯示，80W無線快充能在8分鐘內將4,000mAh的電池充到50%。目前市面上大部分旗艦手機，都仍在採用65W有線快充，需要30分鐘以上才能充滿4000mAh電池；而小米的無線快充，充滿至100%僅需19分鐘。

與此同時，小米也在示範影片中展示與其他廠商手機比較，蘋果iPhone 12僅支援15W、華為P40系列則為40W、而即將在周四（22日）登場的Mate 40系列最快僅支援65W。小米創辦人、董事長雷軍表示，80W技術是全球無線充電的新紀錄。

據了解，是次小米的無線充電團隊在不到一年時間就成功研發，預計最快等到 2021 年上半年的新旗艦手機，就有機會正式量產。小米也認為，在不遠的將來，有線充電器有機會遭到淘汰，因此未來將會專注開發無線充電技術。

iPhone 12支援MagSafe　無線充電快2倍

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【iPhone 12】iPhone 12+iPhone 12 Pro兩機搶閘發售　5G手機6,799元入手
2020/10/14
【iPhone 12】iPhone 12+iPhone 12 Pro兩機搶閘發售　5G手機6,799元入手
【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起　最快周五起預售　HomePod mini連接智能家居
2020/10/14
【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起　最快周五起預售　HomePod mini連接智能家居
【華為新品】入門級智能手錶Watch Fit售888元　GT 2 Pro定價2488元起跳
2020/10/06
【華為新品】入門級智能手錶Watch Fit售888元　GT 2 Pro定價2488元起跳
【Google Pixel】Pixel 5採生物樹脂塗層　鋁金屬機身可無線充電
2020/10/06
【Google Pixel】Pixel 5採生物樹脂塗層　鋁金屬機身可無線充電
無線充電 iPhone 12 小米 流動裝置 微博 雷軍 華為 iPhone Mate

下一篇文章

保時捷建充電貨櫃　可同時為10電動車充電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】小米OPPO囤積日廠手機零部件　明年增產搶攻市場
【中美角力】小米OPPO囤積日廠手機零部件　明年增產搶攻市場
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶　蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶　蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
【絕版麒麟晶片】華為Mate 40 Pro渲染圖曝光　料採台積電5nm製程8核心晶片
【絕版麒麟晶片】華為Mate 40 Pro渲染圖曝光　料採台積電5nm製程8核心晶片
【華為Mate 40】揭示最新旗艦手機特色！華為官方微博預示圓環鏡頭後背　與網上爆料吻合
【華為Mate 40】揭示最新旗艦手機特色！華為官方微博預示圓環鏡頭後背　與網上爆料吻合
【全新iPad Air】蘋果新iPad Air 4接受訂購　5色選擇售4799元起
【全新iPad Air】蘋果新iPad Air 4接受訂購　5色選擇售4799元起