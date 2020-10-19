【英國疫情】政府加援助促大曼徹斯特封城 料明天達成協議

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英國首相約翰遜據報明年初辭職 因嫌人工低
英國新冠肺炎疫情惡化，大曼徹斯特地區為重災區，但大曼徹斯特地方官員多次拒絕上調警示級別至「非常高」。英國政府據報同意向大曼徹斯特增加援助資金，希望於今明兩日内達成封城協議。
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屬工黨的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）表示，如果被迫關閉的酒吧、食肆等企業獲得更多津貼，才會實施最嚴厲的封鎖措施。
英國房屋大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）表示，如果大曼徹斯特地區上調至第3級警示，政府將向大曼徹斯特提供更多資源，又表示希望於今天或明天與該地區官員達成協議。
《曼徹斯特晚報》 （Manchester Evening News）報道，英國政府願意向提供數百萬英鎊的額外資金，希望加快促成大曼徹斯特上調至「非常高」級別警示。但英媒透露，貝安德提出在封城地區維持8成薪金資助的關鍵要求，遭到英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）拒絕。
貝安德早前警告封城不單單是大曼徹斯特地區的問題，呼籲英國國會議員於本周進行緊急辯論，以協助遭嚴厲限制措施打擊的企業和僱員。
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|大曼徹斯特地區截至周日（10月18日）的新冠肺炎感染率
|地區
|感染率（每10萬人的平均病例）
|按周變化 （%）
|羅奇代爾（Rochdale）
|454.1
|+12
|威根（Wigan）
|435.1
|+18
|曼徹斯特（Manchester）
|432.5
|-18
|索爾福德（Salford）
|410.3
|+7
|伯里（Bury）
|389.5
|+13
|奧爾德姆（Oldham）
|389.3
|+2
|博爾頓（Bolton）
|377.7
|+24
|坦姆賽德（Tameside）
|349.7
|+17
|特拉福德（Trafford）
|322.7
|-8
|斯托克波特（Stockport）
|285.6
|+3
根據英格蘭公共衛生署（PHE）的數據，英格蘭地區同期的平均感染率為每10萬人有165.3宗，上述10個大曼徹斯特地區的感染率，都高於英格蘭地區的平均數字。但曼徹斯特的感染率按周計下降18％，特拉福德也下降8%。
但大曼徹斯特地區的疫情仍然嚴峻，英媒早前取得國民保健署（NHS）文件，指大曼徹斯特地區的12間醫院已爆滿，治療新冠肺炎患者的病床即將用完。據悉大曼徹斯特地區截至上周五（16日），257張深切治療部病床中已使用211張，使用量高達82%。
責任編輯：鄭錦玲