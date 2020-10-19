【iBond 2020】iBond+螞蟻上市料勁抽資數千億　專家教路同時認購iBond+螞蟻

▲ 市傳螞蟻集團及iBond或撞期出台，在市場抽資逾千億，或挾高短期拆息。

中證監已批准螞蟻集團在港上市，有傳聞指將提速至下周二（27日）在港招股。螞蟻新上市時間表「撞正」通脹掛鈎債券（iBond 2020）掛牌時間，其中iBond已鐵定本周五（23日）正式發售。在iBond及螞蟻集團齊齊抽資下，市場料短期拆息勢遭挾高，孖展息口更隨時高過4厘。如果散戶正為調動注碼大傷腦筋，不妨參考專家建議，透過優惠方式，一次過認購iBond及螞蟻集團兩大焦點投資。

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招商永隆銀行旗下證券部主管龔志明表示，不少客戶對世紀新股螞蟻集團甚感興趣，一早已作查詢，且不斷追問最新的招股進度，個別大戶更有意以槓桿形式，藉以小博大盡借孖展，冀能增加中籤率。

龔志明又說，若螞蟻集團於短期內招股，勢必抽緊流動性；復添下周一（26日）是重陽假，疊加跨月度因素，再加上市面又有其它lPO撞期招股，在抽資效應下，預計將挾高短期拆息，該行已預留頭寸，以應付市場對全球集資王所需。

致富證券業務主管郭家安不諱言，現時市場的孖展息已達3.98厘，預計螞蟻集團或將挾升至逾4厘。

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面對世紀集資王螞蟻集團快將上馬，市場人士指，散戶須為調動注碼大傷腦筋，若投資者想抽iBond，又希望参與螞蟻招股，教路毋須二揀一也有好方法，不妨透過券商認購債券，好處是趁現市況經紀行爆新債搶客戰，扭盡六壬鬥谷着數，如申請3手或以下以零費用作招徠，比方︰致富證券及輝立等，申請人可不費分文先下注。

反觀藉銀行落飛iBond，行內的一般做法，是資金即刻被凍結，相信要等11月中鎖資才回籠。針對閒資不多的股民，入飛iBond後恐難再參與世紀lPO。

然而，透過銀行買債亦有其優勢，手持債券可計入資產總值，如獲分3手iBond（每手1萬元），令貨值至少有3萬元。由於不少銀行向擁有若干流動資產值的指定理財戶，提供連串優惠，舉一年港元定存為例，「高息王」有1.02厘，要求擁有100萬元的理財戶等，故此循銀行渠道買債較適合高端客，以及把定息產品坐貨3年至到期日。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪