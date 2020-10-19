【口罩供應】醫護級口罩「MedProtect 醫護康」　現開放公眾訂購

想買高規格口罩的消費者留意。為醫療工作者及對防疫有高要求的人士特設的「MedProtect 醫護康」口罩，首批已被逾二百間本地診所選購，市民除了可前往近百間診所直接購買，現更開放網上訂購平台方便大眾訂購。

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「MedProtect 醫護康」由本地美達藥廠生產，提供舒適防護口罩 L1 及專業防護口罩 L3 兩款規格，選用美國及德國的優質熔噴過濾層，細菌過濾效率(BFE)及微粒子過濾效率(PFE)超過 ASTM Level 1( ≥95%)及 Level 3( ≥98%) 指標，而專業防護口罩 L3 亦通過歐盟最高標準 EN14863 Type IIR。

消費者現在只要登入 Medipharma 網上商店，完成註冊即可訂購。現凡全店買滿 2 盒口罩或以上每盒減$10，及每兩盒送消毒搓手液75毫升1支。

「MedProtect 醫護康舒適防護口罩 L1」

尺寸：成人175mm x 95mm (50 片 / 30 片獨立包裝) ； 145mm x 95mm (30 片獨立包裝)

規格：ASTM-F2100 Level 1 、 BFE≥97% & PFE≥98% 、美國製造熔噴過濾層

售價：成人口罩每盒(50片) $105；成人/兒童口罩兩盒(30片獨立包裝) $85

「MedProtect 醫護康專業防護口罩 L3

尺寸：成人 175mm x 95mm (50 片裝 / 30 片獨立包裝)

規格：EN14863 Type IIR 、 BFE / PFE ≥99.9% 、德國製造熔噴過濾層

售價：成人口罩每盒(50 片) $135；兩盒 (30 片獨立包裝) $105

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責任編輯: 蘇穎琪