【鐵塔業績】中國鐵塔首三季純利按年增18%至46億人幣

▲ 中國鐵塔首三季純利按年增長18%至45.64億人民幣。

中國鐵塔 （00788） 公佈，首三季收入按年增長5.6%至602.2億元（人民幣，下同），EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）按年增長5.4%至440.2億元，純利按年增長18%至45.64億元。

中國鐵塔今日績前收報1.39元，升2.2%，成交2.9億元。

截至9月底前三季，鐵塔塔類業務收入按年增長2.2%至548億元，室內分佈式天線（室分）業務收入按年增長37%至26.34億元，跨行業及能源經營業務收入按年急增93%至26億元。

營運數據方面，截至9月底鐵塔塔類站址達202萬個，塔類租戶333.6萬戶，較上年末淨增9.7萬戶；塔類站均租戶1.65戶，較去年底1.62戶改善。

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編輯：陳健婷