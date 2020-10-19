【中國經濟】景順：消費數據實際上有驚喜　對短期經濟前景「愈來愈正面」

▲ 趙耀庭形容，跡象顯示中國家庭的消費行為開始回復正常，對內地短期經濟前景「愈來愈正面」

內地公布第三季GDP數據，雖然期內按年增長達度4.9%，料好過歐美主要國家，卻較市場預期的超過5%低。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭卻對經濟經濟狀況未算擔心，認為若深入地留意是次GDP細節，工業和零售表現據實際上勝於預期，意味「消費反彈可能會繼續緩慢而穩定地發展」，有利內地本季以至明年首季經濟增長動力。

趙耀庭表示，第三季經濟增長數據不及預期「確令人有些失望」，但認為外界「之前（對內地GDP增長）的估算是偏高的」，而假若投資者深入地看各項經濟細節，「以工業生產和零售額量度」的每月經濟數據實際上勝於預期，形容工業、投資，和內需消費「終於同時發揮作用」，其中消費更為主要亮點，更舉例指零售額按年增長幅度為3.3%，超過預期的1.6%。趙耀庭形容，跡象顯示中國家庭的消費行為開始回復正常，對內地短期經濟前景「愈來愈正面」。

趙耀庭補充，消費反彈「可能會繼續緩慢而穩定地發展」，今季亦將會「逐步上升」，為經濟增長提供「所需的推動力」，而更重要的是，部分海外經濟活動仍然停擺，未來幾個月內地出口需求「可能減弱」，因此內需消費將開始對GDP增長有更大的影響，估計內地消費支持下，內地經濟於今季和2021年將有不俗的經濟增長動力。

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編輯：莫亦熙