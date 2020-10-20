【小米股價】小米研發80W無綫充電技術　快iPhone12 MagSafe充電4倍、市料最快明年推

▲ 小米宣佈無綫充電技術突破80W功率。

小米 （01810） 宣稱手機無綫充電速度破世界紀錄。小米手機首次發布80W無線充電技術。根據小米數據，新無綫充電方案能在8分鐘內，將4,000mAh的電池充滿一半電量，完全充滿僅需時19分鐘，接近市面上最快的有綫充電。小米暫未公布新無綫充電何時投入量產，市場則憧憬明年上半年的小米新旗艦手機能夠應用這項技術。

以今年 iPhone 12 推出的MagSafe無綫充電規格來看，MagSafe無綫充電具有15W充電速度，為以往iPhone認證的Qi 充電的兩倍，而且MagSafe具有磁石，可以快速與iPhone 12精準配對，方便使用。小米最新的無綫充電方案，規格上較MagSafe無綫充電快逾4倍。

小米昨股價挫4.1%，今日股價僅微反彈0.2%，新報22.25元。

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事實上，這是小米今年第三次宣布無綫充電技術突破，從今年3月無綫充電為40W、兩個月前小米10至尊今年版的50W，再到今次的80W，成功使小米無綫充電功率倍增。

根據業內人士表示，目前測試用的手機為小米10 Pro 和現有的小米55W風冷立式無綫充電座改造而來。其中充電座的輸入端用的是小米10至尊紀念版的120W充電器，輸入電壓達到20V，假如切換使用100W的USB-PD充電器也能實現80W功率。此外，輸入的功率會根據裝置即時的溫度自動調整。

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編輯：陳華