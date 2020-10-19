【小米股價】小米再破全球手機無綫充電記錄　80W無綫充電技術、19分鐘即充滿

▲ 小米宣佈無綫充電技術突破80W功率。

小米 （01810） 宣布手機無綫充電速度破世界紀錄。小米手機今天首次發布80W無線充電技術。根據官方數據，這套新方案能在8分鐘內，將4,000mAh的電池充滿一半電量，完全充滿僅需時19分鐘，已經接近市面上最快的有綫充電。至於該方案進入量產，小米惟暫未有具體的時間表，市場憧憬明年上半年的新旗艦手機能夠應用這項技術。

小米全日挫4.1%，收報22.2元，成交近35億元。

事實上，這是小米今年第三次宣布無綫充電技術突破，從今年3月無綫充電為40W、兩個月前小米10至尊今年版的50W，再到今次的90W，成功使小米無綫充電功率倍增。

根據業內人士表示，目前測試用的手機為小米10 Pro 和現有的小米55W風冷立式無綫充電座改造而來。其中充電座的輸入端用的是小米10至尊紀念版的120W充電器，輸入電壓達到20V，假如切換使用100W的USB-PD充電器也能實現80W功率。此外，輸入的功率會根據裝置即時的溫度自動調整。

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編輯：陳華