【營銷智慧@iM網欄】「個體戶」必看 製作線上課程的四個選擇

近年愈來愈多線上課程，疫情後更有如雨後春筍般出現，而對沒有線上營銷經驗的「個體戶」來說，如想製作線上課程，不外乎只有四個選擇：上網自學，透過線上課程學習、委託他人製作線上課程系統、加入線上課程平台，筆者就在今次的專欄中，分析四者利弊。

其實不論選用那一種方法時，其實應由對系統流程、廣告、拍攝、教學內容的熟悉程度來作考慮因素。如對四者皆不認識，最簡單的方法就是加入坊間的線上教學平台，好處是由製作課程到銷售皆有人代勞，較不吸引的地方就是需要將課程的收入分成給平台。

如果自問對網上廣告有一定了解，就可以考慮委託他人製作線上課程系統，好處是對方通常只會收取一次性收費，但同樣地，對方只會提供單次服務。當系統製作完成後，便不會再與你有任何瓜葛，所以你便需要承擔整個銷售流程。

如沒有資源，又對廣告不熟悉，便可選擇自學製作課程。雖然很多知識都可在網上找得到，但由於這些知識散落在網絡各處，你需要花很多時間來拼合這些知識，變相浪費時間成本。這時候，你便可考慮購買有關的線上課程，由導師將替你將這些原本散落在各處的知識湊合回來，而且很多導師也曾親身製作課程，可以在課程中分享製作的經驗，這些資料都未必可以在網上找得到。最重要的一點是，如果你也不相信線上課程，又為何投身網上教學呢？

無論選用那一種方法，最重要是「快」。所謂「天下武功唯快不破」，如對製作線上課程有興趣，一定要盡快「插旗」。這是一個很顯淺的道理，如果市場上只有一個日語導師，他便很吃香，但當出現第二個、第三個、甚至第四個，爭奪這些市場的競爭便會愈來愈大，尤幸現在香港的線上課程市場仍是藍海，筆者很鼓勵滿腹墨水、而有志參與線上教育的你，盡快加入這個市場！

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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