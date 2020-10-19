【新智能身份證】1970至1972年出生港人　11月2日起換新智能身份證（附換證中心一覽）

入境事務處（入境處）今日（10月19日）宣布，凡於1970、1971或1972年出生的香港居民，須於2020年11月2日（星期一）至2021年4月30日（星期五）期間，親身前往任何一間智能身份證換領中心（換證中心）辦理換領新智能身份證手續。各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。

入境處表示，「全港市民換領身份證計劃」的對象是全港市民，不論是永久性居民或在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。

換證中心地址一覽：

換證中心 地址 港島智能身份證換領中心 灣仔港灣道6-8號瑞安中心2樓200號室 東九龍智能身份證換領中心 觀塘偉業街223-231號宏利金融中心2樓1號室及宏利金融中心A座3樓1B號室 西九龍智能身份證換領中心 旺角登打士街56號家樂坊12樓 荃灣智能身份證換領中心 荃灣德士古道50號荃薈2樓S201號鋪 沙田智能身份證換領中心 沙田安群街3號京瑞廣場1期地下G26號鋪及1樓123號鋪 上水智能身份證換領中心 上水龍琛路48號上水匯7樓 屯門智能身份證換領中心 屯門田景路31號良景邨良景廣場L4樓L414B號鋪 元朗智能身份證換領中心 元朗西菁街23號富達廣場地下50號鋪 將軍澳智能身份證換領中心 西貢將軍澳唐賢街23號帝景灣地下20-26號鋪

合資格的申請人可使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。下載入境處流動應用程式或網上預約可掃描二維碼。入境處呼籲申請人於流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以使用更快捷的換證服務。

要留意，申請人前往換證中心辦理手續時，須帶同其舊款智能身份證。

入境處在是次換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。

至於1962或1963年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於2021年1月30日（星期六）完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早提出申請。合資格的香港居民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。有關「全港市民換領身份證計劃」的詳細資料，市民可瀏覽www.smartid.gov.hk或致電查詢熱線2824 6111。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉