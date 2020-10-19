【意大利疫情】再次收緊防疫措施 意大利連續3天 增逾一萬宗

意大利政府在當地時間周日(18號) 宣布再次收緊防措施，總統孔特於全國電視發表講話，頒布最新一輪的防疫法令，並授權擴大地方政府的自治權，以助抵抗疫情。

最新法令由當地時間周一(19號)起生效，規定酒吧、餐館等營業場所，僅可於早晨5時凌晨零時期間對外開放，惟每張餐桌最多可招待6名顧客；游泳池及健身房暫時關閉，並禁止業餘體育活動和學校體育活動，以暫停舉行業餘體育賽事；幼兒園和小學繼續開放，中學則可按情況而選擇小班或網上授課。

【你打咗未？】入冬遇流感、新冠病毒夾擊 全球流感針需求急增恐缺貨？：【下一頁】

【美國疫情】美國單日新增確診數字七月以來最多 專家警告：冬季或迎來第三波疫情：【下一頁】

另外，最新法令授權當地地區政府可因應疫情發展，由即日起針對高風險地區而實施小型封鎖措施，及實施宵禁令；亦要求公共行政部門須向75%的員工實行靈活工作制或在家辦公，並建議私營機構跟隨；意大利政府早期在10月13號推出的防疫令仍然生效。

到現時為止，意大利全國累積逾41.4萬確診個案，連續3日增逾1萬宗，死亡人數逾3.6萬人。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐