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【意大利疫情】再次收緊防疫措施 意大利連續3天 增逾一萬宗

環球政經 17:43 2020/10/19

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意大利政府在當地時間周日(18號) 宣布再次收緊防措施，總統孔特於全國電視發表講話，頒布最新一輪的防疫法令，並授權擴大地方政府的自治權，以助抵抗疫情。

最新法令由當地時間周一(19號)起生效，規定酒吧、餐館等營業場所，僅可於早晨5時凌晨零時期間對外開放，惟每張餐桌最多可招待6名顧客；游泳池及健身房暫時關閉，並禁止業餘體育活動和學校體育活動，以暫停舉行業餘體育賽事；幼兒園和小學繼續開放，中學則可按情況而選擇小班或網上授課。

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另外，最新法令授權當地地區政府可因應疫情發展，由即日起針對高風險地區而實施小型封鎖措施，及實施宵禁令；亦要求公共行政部門須向75%的員工實行靈活工作制或在家辦公，並建議私營機構跟隨；意大利政府早期在10月13號推出的防疫令仍然生效。

到現時為止，意大利全國累積逾41.4萬確診個案，連續3日增逾1萬宗，死亡人數逾3.6萬人。

 

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責任編輯：潘曉豐

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