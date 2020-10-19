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【收息股】中電首9個月住宅用電量升一成　第三期中期息維持0.63元

即市財經 17:08 2020/10/19

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中電指，今年夏天較往常熱，用電量因而增加，否則整體售電量跌幅將更大。

中電控股 （00002） 指，香港電力需求持續受到新冠病毒疫情的負面影響，截至9月底止9個月，整體售電量按年下跌0.6%至26,426百萬度。中電指，今年夏天較往常熱，用電量因而增加，否則整體售電量跌幅將更大。中電維持第三期中期股息每股0.63元。

今年首9個月，住宅客戶售電量增加10.4%，商業、基建及公共服務、製造業客戶的售電量均有所下降，跌幅介乎2.9%至5.5%，反映疫情對經濟造成影響，用電情況因市民留家時間較長而增加。

中電「估錯數」開萬元電費單，詳見【下一頁】

中電旗下龍鼓灘發電廠新建的550兆瓦聯合循環燃氣渦輪機組已於7月初以基本負載的形式投入運行，目前正在完成最終性能測試。該廠新增的第二台聯合循環燃氣渦輪機組的前期土木工程已經開始，相關的工程設計、採購及建造標書正進行評估。海上液化天然氣接收站的組件預製工程亦已開始，地盤工程預計將於今年較後時間展開。

截至9月底，中電成功接駁約67.5萬個智能電錶；「可再生能源上網電價」計劃已收到超過1.16萬份申請，其中87%已獲批准或有關發電裝置已成功接駁至電網。

中電早前稱經營環境高度不明朗，詳見【下一頁】

中電在中國內地的業務繼續從新冠病毒疫情的衝擊中恢復過來，所有業務均表現平穩。印度今年的營運受到季候風期風資源減弱的影響，業務亦繼續應對當局為遏制新冠疫情而實施全國封城所帶來的衝擊。澳洲方面，EnergyAustralia已因應今年稍後壞賬預計會增加而提高撥備。

相關文章：【新冠肺炎】中電：天氣對售電量影響較疫情更大　疫情無礙大型基建項目建設

 

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

香港股票 收息股 中電控股（00002） 龍鼓灘 用電量 印度 澳洲 香港 中國 中電

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