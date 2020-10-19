【室內設計】40萬裝修355呎單位 獨居享受木系自然暖和感

一個人住的單位，設計上完全由自己「話事」，只需要切合自己的喜好和生活習慣，小小單位不僅是生活的地方，同時可以盡顯個人性格。今次「精明裝修」介紹的單位，位於大埔太湖花園，太湖花園屬小家庭單位，多為兩房單位，是次單位亦是兩房，共355平方呎，但業主只有一人居住，小單位不僅由兩房一廳改為一房一廳，而且全屋設計按着業主個人喜好，熱愛日本的簡約風格，同時加入柔和的木元素，製造自然和諧感覺的一人居所。全屋工程費開支為40萬元。

先說間隔改動，單位原則為二房一廳，屬眼鏡房格局，由於只有一人居住，不需要有兩間房，設計師把兩房打通成一房，將工作室及睡房成一體，空間感即時擴大。同時亦解決了眼鏡房令客廳難放傢俬的問題，令整體單位間格更實用。

為分隔大廳和睡房兩個不同功能的空間，設計師用上由木與磨砂玻璃組成背牆，成為全屋的焦點，亦滿足業主屋裏要有一個「吸睛位」的要求。設計師選用木和磨砂這個配搭，是考慮到在視覺上磨砂玻璃跟日本和紙有相似的效果。一種看見與看不見之間的感覺，看不見另一邊，但另一邊的光線和影子卻又可透過來，令兩個原本區分開的空間，卻透過光線的互透連成一體。

獨居享受木系自然暖和感:

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至於背牆所用的木，採用擁有與自然接近的樹木條紋，而且條紋走向不同，在視覺上不花巧，亦不會過於單調。而大廳和睡房間的趟門，則取自和式居室的靈感，也配合這堵滲有和式和紙味道的背牆。

本來在大門旁有個小位置，靠近廚房，成為用餐處。但業主一個人住，生活可以來得隨意點，不用一張正式的飯桌，反而用來成為展覽區及收納的區域。設計師在玄關位訂造了曲尺櫃至天花，半個玻璃櫃，展示屋主心愛的收藏，其他櫃亦提供大量儲存空間。其中一邊半身櫃的背面，就是客廳的電視機櫃，令玄關及客廳成為一個連貫的空間。

走入睡房，全房加設了地台，除增加儲物空間外，地台亦舖了蓆紋膠地板，像塌塌米，增添和式感覺。睡房由於由兩個房間打通而成，原則每個房都有窗，打通後令房間擁有有兩扇窗，床頭位置還有一個小窗，令房間通風好。對一人居住這睡房極之寛敞，房內可分為工作、更衣區域及休息區域。一列大衣櫃再加地台，提供大量儲物空間。

單位共有三個窗台，窗台往往是無用之地，但設計師利用木材把Ｕ型窗台圍邊，遮蓋左右兩邊窗口，加張坐墊，令窗台變得與別不同，而且木材圍窗邊令窗廉可改用捲簾，滿足業主要用捲簾的要求。睡房的一個窗台較闊大，加了長長的軟墊後，搖身變成為休閒區，平日可以閒坐其上，看書看窗外景色，窗台頂還加設了木掛衣杆，方便業主掛衣。

全屋大量用上木傢俬及木元素，為避免單一沉悶，設計師選用不同顏色的木材作堆疊，令小小單位，即使用了大量木材，但也因應不同木材顏色變得有層次，不會令人沉悶。而且選取的木材顏色也十分講究，偏向黃調感較強的，身處其中，讓人有暖和親切的感覺。

資料及相片由一站式裝修平台「裝修佬」提供

裝修公司:J Factory Design Limited

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記者：鄭靜珊