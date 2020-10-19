▲ 【美國大選】前國師班農：特朗普倘敗選 料2024年再選

美國大選11月3日投票，總統特朗普及民主黨總統候選人拜登馬不停蹄地拉票。前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）預計，如果特朗普今次敗選，2024年將再參選總統。特朗普現年74歲，2024年將達78歲之高齡。

班農接受《澳洲人報》訪問時預料：

「如果今次大次出現任何意外，如選票被偷，拜登宣稱贏了大選，特朗普將宣布在2024年參選總統。你不會看見特朗普（時代）完結。」

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班農早前在一個論壇上表示：

「在11月3日（大選日）的10時或11時，特朗普將走進白宮橢圓形辦公室，可能在Twitter連環發帖......指贏得（搖擺州）俄亥俄州、賓夕法尼亞州及佛羅里達州，並稱『這場選戰完結了』。」

雖然拜登在民調中領先，但其陣營警告，團隊不要過於自滿，特朗普依然有機會勝出，應汲取4年前的教訓，不要低估特朗普扭轉劣勢的能力。

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責任編輯：鄧燕君