【虛擬銀行】ZA Bank眾安銀行ZA Card正式推出　 Deliveroo特選商戶訂餐享11%回贈

虛擬銀行ZA Bank眾安銀行今日宣布，自訂卡號碼的 Visa卡ZA Card正式面世。ZA Card是一張 Visa 扣賬卡，不設年費、利息和逾期費用。由即日起，現有 ZA Bank 用戶可到 ZA Bank App 啟動 ZA Card，體驗其支付服務。

該行表示，配合ZA Card推出提供多項回贈優惠，包括：

在特選商戶 Deliveroo 戶戶送訂餐並用 ZA Card 付款，享11%現金回贈。落單時無需輸入優惠碼，用 ZA Card 付款即可賺取。（推廣期由 2020年10月19日至2021年1月31日。回贈將以ZA Coin形式發放，於Deliveroo戶戶送每簽賬 HKD 1 可獲 11 個 ZA Coin，而每 100 個 ZA Coin 可兌換現金 HKD 1。每月可賺取的 ZA Coin 上限為 20,000 個 （即可兌換成 HKD 200）。 ）

） 憑 ZA Card 進行網上簽賬，可獲得高達 6% 的現金回贈。（ 推廣期由2020年10月 19日至2021年1月31日。回贈將以 ZA Coin 形式發放，每 HKD 1 網上合資格簽賬可獲得 6 個 ZA Coin，而每 100 個 ZA Coin 可兌換現金 HKD 1。每月可賺取的 ZA Coin 上限為 20,000 個 （即可兌換成 HKD 200）。）

憑 ZA Card 於特選精品咖啡店購買咖啡，即享買一送一優惠。（每日限用優惠一次，名額有限，先到先得。）

現金回贈立即到手，ZA Card 的回贈將以 ZA Coin 形式發放，並於交易授權完成後，立即存入客戶的ZA Coin戶口。透過 ZA Bank App 查看ZA Coin 相關紀錄，並隨時把 ZA Coin 轉換為現金，存放在活期存款戶口内。

ZA Card 的最後 6 位數字由客戶自訂，並提供 Apple Pay、ZA Verify 等功能。

ZA Card 首階段先推出虛擬卡，並將於稍後時間向客戶送上實體卡。

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責任編輯：葉卓偉