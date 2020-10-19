【虛擬銀行】ZA Bank眾安銀行ZA Card正式推出　 Deliveroo特選商戶訂餐享11%回贈

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虛擬銀行ZA Bank眾安銀行今日宣布，自訂卡號碼的 Visa卡ZA Card正式面世。ZA Card是一張 Visa 扣賬卡，不設年費、利息和逾期費用。由即日起，現有 ZA Bank 用戶可到 ZA Bank App 啟動 ZA Card，體驗其支付服務。
該行表示，配合ZA Card推出提供多項回贈優惠，包括：
ZA Card 的最後 6 位數字由客戶自訂，並提供 Apple Pay、ZA Verify 等功能。
ZA Card 首階段先推出虛擬卡，並將於稍後時間向客戶送上實體卡。
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責任編輯：葉卓偉