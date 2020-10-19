NASA夥Nokia　於月球建置4G LTE網路系統

▲ Nokia宣布即將美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，開發月球用的4G LTE網絡，往後月球也可透過4G網絡傳輸資料，改善太空人通訊環境。

當地球在談論5G網絡的同時，月球也正準備踏入4G LTE網絡時代。為實現2028年月球基地計畫，Nokia宣布，即將美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，開發月球用的4G LTE網絡，往後月球也可透過4G網絡傳輸資料，改善太空人通訊環境。

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美國媒體CNN報道指，NASA為儘快達成人類在月球上生活的目標，已向12間企業提供3.7億美元（約28億港元）資助，在月球打造出遙距發電、低溫冷凍、太空機械人、4G服務等技術。

NASA提到，現時月球的無線電網絡不穩定，而4G可提供更可靠的長距離通訊。所以Nokia的實驗室Bell Labs獲得1410萬美元（約1.09億港元）資助，與航太工程公司Intuitive Machines合作，在月球設置4G LTE網絡。

Bell Labs表示，太空人可透過4G無線網絡，在月球傳輸資料、控制探測車、導航、直播高畫質影片等等。而月球的基地台將會特別設計，確保能承受月球表面極端溫度、輻射和真空，就算火箭起降月球會帶來明顯震動，基地台的功能依然可正常運作。

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責任編輯：曾曉汶