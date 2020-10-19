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【中國經濟】GDP遜預期但投資界仍正面？本網幫你一文看清！（更新第二版）

即市財經 20:36 2020/10/19

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究竟市場如何解讀最新GDP數據？最新GDP表現對中港股市又有甚麼啟示？本網綜合多位專家意見，幫你一文解讀！

內地公布第三季GDP數據，雖然期內按年增長達度4.9%，料好過歐美主要國家，卻較市場預期的超過5%低。路透調查的內地第三季GDP增長預期中位數為5.2%、彭博調查的增長中位數則為5.5%。究竟市場如何解讀最新GDP數據？最新GDP表現對中港股市又有甚麼啟示？本網綜合多位專家意見，幫你一文解讀！

摩根資產管理

摩根資產管理全球市場策略師朱超平認為，中國目前經濟狀況已收復了疫情造成的損失，持續的經濟復甦更進一步支持了消費者和私營企業的信心，使經濟活動維持了3月以來的增長勢頭，預期中國經濟增長在未來幾個季度將回歸正常軌道。

【中國經濟】摩根資管朱超平：經濟復甦強勁預示第三季業績亮麗　助穩定投資者情緒

景順投資管理

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對內地經濟經濟狀況未算擔心，認為若深入地留意是次GDP細節，工業和零售表現據實際上勝於預期，意味「消費反彈可能會繼續緩慢而穩定地發展」，有利內地本季以至明年經濟增長動力。

【中國經濟】景順：消費數據實際上有驚喜　對短期經濟前景「愈來愈正面」

華僑銀行

華僑銀行經濟師謝棟銘指按季計內地GDP增長依然達3.2%，意味經濟仍維持在復甦軌道之上，並形容內地經濟整體計已重返疫情前水平，料今季內地GDP增長將重新加速，幅度達6%，明年首季則可高達18%。

【中國經濟】華僑銀行：經濟復甦仍在軌道上　明年首季GDP增長高達18%

紐約梅隆資管

紐約梅隆投資管理高級主權債券分析師Aninda Mitra指出，內地GDP表現雖遜預期，惟被外界視為內地經濟「三頭馬車」的工業、消費，以及投資數據卻齊齊優於預期，反映經濟增長動力仍在增強。

【中國經濟】紐約梅隆資管﹕經濟動力仍在增強　中美角力不足以壓低人民幣

（第二版更新紐約梅隆資管意見）

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

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編輯：莫亦熙

香港股票 經濟 銀行 零售 遜於預期 GDP 中國 亞太

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