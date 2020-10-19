【風電股】大摩降金風科技評級及目標價　指內地風電新增裝機目標太進取

▲ 大摩調低金風科技2020至2022年純利預測7.8%至10.8%，以反映競爭激烈下，風葉平均售價及毛利率下跌。

風電股金風科技 （02208） 早前受惠內地加大力度推動風電發展而熱炒，花旗認為，金風科技股價已反映2020年後風電行業前景，下調金風科技目標價一成至10元，評級亦由「增持」降至「與大市同步」。

中央希望在2021至2025年間，每年新增風電裝機容量50吉瓦，2025年後每年新增約60吉瓦。大摩認為，有關目標過於進取，預期今年內地新增風電裝機容量可達32至35吉瓦，較去年的25吉瓦，增加28%至40%。不過，隨補貼於今年到期，大摩料裝機速度會減慢，每年平均約25至30吉瓦。

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大摩估計，若風電項目的利用小時約2000小時，建築成本每瓦0.6元人民幣，每千瓦時上網電價0.35元人民幣，內部回報率（IRR）約6.2%。若利用小時升10%、20%或30%，IRR將會提升7.3%至9.3%。

大摩調低金風科技2020至2022年純利預測7.8%至10.8%，以反映競爭激烈下，風葉平均售價及毛利率下跌，變相抵銷付運量增加12%至23%及新增裝機前景改善的利好因素。

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編輯：陳韻妍