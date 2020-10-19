【iPhone 12】蘋果概念股齊齊炒上 鴻騰推專用配件急升19%

上周五（16日），iPhone 12及iPhone 12 Pro 正式預售。蘋果的新款手機在內地大賣帶動多隻蘋果概念股股價上升，當中以為新iPhone 系列設計充電配件及螢幕保護裝置等產品的鴻騰精密（06088）升幅最為強勁，今日大升19%，收報4.19元，創上市新高，成交額達4億元。

據內媒報導，內地消費者對iPhone 12系列手機預購反應熱烈，其中蘇寧旗下網購平台已賣出145萬部，而京東內蘋果旗艦店開放預購後，僅一日就售出逾100萬部，超越去年iPhone 11系列三日預購的總和。

除鴻騰大升外，其他蘋概股股價亦造好，iPhone的相機模組供應商高偉電子（01415）全日升近一成，收報4.57元，成交額達1.4億元。瑞聲（02018）升2.5%，收報44.8元，成交額達3.8億元； 舜宇光學（02382）升1.9%至128.3元，成交額達6.1億元。

iPhone 12 Mini 與 iPhone 12 Pro Max將會在下月6日開始預售，屆時若另下兩款iPhone的銷情理想，或會引起另一波升浪。



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