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想靠樓房投資達財務自由？ 首先放棄 「Dream House」概念

環球政經 16:27 2020/10/19

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近年經常强調財務自由一詞，這也是不少人的目標，但要達到財務自由，除了努力工作之外，還要將創造被動收入。在衆多被動收入當中，收租是不少人的首選，各位之所以有這個想法，無非是看中樓房市場較為穩健，波幅較小，不過要有租收，首先就要擁有自己物業,而這一步確實是很多人的最大阻礙。

【財務自由教室】感謝窮一生回應 炒股票並非可持續搵錢方法：【下一頁

其實有不少擅長樓房投資的人士都講過，如果要儘快有樓收租，放棄「Dream House」 概念是關鍵的第一步。無論是舊式私人樓、已補地價居屋，唐樓，如果有出租潛力都應該入手，大家要認清一點，這不是用作自住，而是透過該物業帶來的被動收入，為你未來的「Dream House」 存起第一筆首期。

【財務自由】日本老股民買入900隻股票   單靠股東福利過活逾30年【下一頁

可能有人會質疑，自己只少要擁有多一棟物業才能放租，否則自己連容身之所也沒有。的確，如果沒有任何容身之所，以上提及的做法絕對行不通，但很多時侯大家都是想要有私人空間，才不想與家人同住，如果真的有決心儘快達到財務自由的話，這些自由必需放棄，來換取日後更自由的生活。

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責任編輯：翁嘉陽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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