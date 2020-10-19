【歐洲第二波疫情】捷克高中舞會背對背擁抱 Twitter瘋傳惹熱議（有片）

▲ 捷克一所高中的舞會嘗試新的跳舞方法，既可保持社交距離，又可留下獨一無二的難忘回憶。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續大半年，全球多地先後實施嚴格的封城、禁足、宵禁等防疫措施。在捷克一所高中，決定如期舉行高中舞會之餘，更嘗試新的跳舞方法，既可保持社交距離，又可留下獨一無二的難忘回憶。該舞會的影片在Twitter瘋傳，觀看次數達300萬次。

Twitter瘋傳的跳舞影片片長約1分鐘，片中可見一群年輕人盛裝打扮，戴上口罩，惟他們的跳舞方式比較獨特，每對男女背對背，靠手臂鎖住身後的舞伴，一對對如螃蟹般，困難地向同一方向緩緩移動，期間不會面向自己的舞伴，確保和舞伴可以保持社交距離。

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這條影片在Twitter瘋傳，觀看次數達300萬次。不少人在Twitter轉載影片，批評舞會的做法是「反烏托邦」（dystopian）、「洗腦練習」（a brainwashing exercise），指新冠肺炎嚴重破壞日常生活，又批評防疫措施過於苛刻。

但有外媒向該高中查詢時，得知這只是那場舞會上開的一個玩笑，是新冠肺炎疫情下的特別見證；其餘時間，同學仍像往常般跳舞。

歐洲第二波疫情有反彈趨勢，據外媒報道，捷克更是歐洲感染率最高的國家，目前累計確診個案逾173,800宗，逾1,400人死亡。

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責任編輯：葉芷樺

