【旅遊寒冬】旅發局於全球推「360 Hong Kong Moments」　藉虛擬實境探索香港郊野

▲ 香港旅遊發展局宣布，於全球推出「360 Hong Kong Moments」，希望利用虛擬實境體驗，以保持香港的國際曝光，為旅遊復甦做好準備。 （旅發局提供圖片）

就著香港與新加坡宣布建立雙邊「航空旅遊氣泡」，香港旅遊發展局亦宣布，於全球推出「360 Hong Kong Moments」，希望利用虛擬實境體驗，以保持香港的國際曝光，為旅遊復甦做好準備。

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第一波活動則是特別為今年「香港郊野全接觸」而製作的 360 度虛擬實境影片，將帶領旅客探索香港的自然郊野，讓觀眾彷彿置身其中。旅發局亦邀請了 2017 年「國家地理旅遊攝影師大賽」「城市」組別亞軍得主、 香港攝影師楊安迪，拍攝了一輯展現香港大自然奇觀的 360 度相片。

旅發局主席彭耀佳表示，旅發局除了正加強於新加坡的宣傳外，亦希望通過一系列的「360 Hong Kong Moments」，持續強化香港作為旅遊勝地的品牌形象，同時確保在其他旅遊氣泡形成前，香港仍能夠時刻成為各地旅客首選的旅遊目的地。

此外，旅發局公布，9月初步訪港旅客數字為9,132人次，整體按年下跌99.7%。

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責任編輯: 蘇穎琪