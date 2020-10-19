【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌

大圍站柏傲莊銷情報捷，帶旺樓市氣氛，惟中美角力，香港經濟前景未明，樓市會否因此重拾升浪？中原集團創始人施永青出席電台節目說，香港物業的使用價值，已因香港角色受限，而無可避免消散，更坦言：「樓價宏觀啲去睇，應該睇跌。」

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他續說，香港住宅樓價至今仍然高企，主因是全球量寬，資金流入樓市，否則沒法維持今天價位，又認為房地產是香港多年來積累財富的主要方法，若樓價大跌，足令不少人財富一下子蒸發，大幅削弱港人的消費與投資能力，為免此事發生，政府要穩住樓價。

因應經濟情況，運房局暫不再推空置稅。施永青說，政府當時想收空置稅，促使地產商在樓宇入伙前，出售悉數單位，這樣地產商便早日賣出樓花，惟如今市場環境，與兩年前政府想推空置稅時不同，又認為空置稅難令樓宇供應大幅增加，皆因大部分發展商無刻意囤積居奇。

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談到空置稅問題，華懋集團行政總裁蔡宏興說，相信大部分發展商希望貨如輪轉，不會囤積單位。他續說，樓市有剛性需求，即使受疫情影響，新盤銷情仍然理想，但要留意的是，消費者希望以合理價錢購入單位，預料發展商推售新盤時，或因此未必進取開價。 談到後市，他認為，低息環境持續，雖然有利樓市，惟要留意宏觀經濟環境，若情況轉差，自然影響地產市道。

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