【大行點睇】野村料美團9月外賣業務復甦較預期慢　但竟然係因為呢個原因？　

野村發表報告表示，據其渠道調查顯示，9月內地外賣行業較具挑戰，主要原因由於內地9月1日新學年開始後，許多內地大學都對校園實施了嚴格的禁閉措施，因此包括騎手在內的外人很難進入校園。



該行補充，相信美團(03690) 上月外賣業務復甦步代較預期慢，估計其外賣業務收入按年升28%，為公司預期之下限；GTV(整體交易額)按年升33%及變現率按年下跌0.6個百分點，主因抗疫而帶來的額外支出。該行料，季內其外賣業務之非通用會計準則(Non-GAAP)經營溢利按年升51%至5億元人民幣，經營溢利率為2.5%，按年升0.4個百分點。此外，其在店餐飲及新業務表現大致符預期。

整體而言，該行料美團第三季收入按年升23%至338億人民幣，市場預期約340億人民幣；Non-GAAP經調整淨經營利潤為8.74億人民幣，相對於市場預期介乎8至10億人民幣。該行維持其「買入」評級及目標價為300元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機