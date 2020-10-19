  • 26°C
香港時間 : 20201019日 (一) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】野村料美團9月外賣業務復甦較預期慢　但竟然係因為呢個原因？　

股樓投資 16:16 2020/10/19

分享：

野村發表報告表示，據其渠道調查顯示，9月內地外賣行業較具挑戰，主要原因由於內地9月1日新學年開始後，許多內地大學都對校園實施了嚴格的禁閉措施，因此包括騎手在內的外人很難進入校園

該行補充，相信美團(03690) 上月外賣業務復甦步代較預期慢，估計其外賣業務收入按年升28%，為公司預期之下限；GTV(整體交易額)按年升33%及變現率按年下跌0.6個百分點，主因抗疫而帶來的額外支出。該行料，季內其外賣業務之非通用會計準則(Non-GAAP)經營溢利按年升51%至5億元人民幣，經營溢利率為2.5%，按年升0.4個百分點。此外，其在店餐飲及新業務表現大致符預期。

整體而言，該行料美團第三季收入按年升23%至338億人民幣，市場預期約340億人民幣；Non-GAAP經調整淨經營利潤為8.74億人民幣，相對於市場預期介乎8至10億人民幣。該行維持其「買入」評級及目標價為300元。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【有盈退休】曾智華：退休——戒掉炫耀性消費
【有盈退休】曾智華：退休——戒掉炫耀性消費
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因