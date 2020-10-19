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【香港出口】8月出口貨量跌1.2%　輸往美國日本跌幅最大

商業 16:34 2020/10/19

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本港今年8月與去年同月比較，商品整體出口貨量按年下跌1.2%。(資料圖片)

繼較早前發表8月份商品整體出口貨值按年跌2.3%後，政府統計處今日（19日）發表8月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，商品整體出口貨量按年下跌1.2%；商品整體出口價格則按年下跌0.9%。

【香港出口】8月出口跌2.3%　略勝市場預期

【香港出口】廠商8月生意僅得去年6分1　廠商會：明年亦難回到疫情前水平

今年首8月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌5.0%及7.2%；商品整體出口價格及進口價格均下跌0.8%。

輸往美國及日本的整體出口貨量跌幅最大，分別按年下跌13.4%和16.8%。同時，輸往中國內地（內地）（-0.9%）的整體出口貨量亦下跌。另一方面，輸往台灣（3.5%）及印度（17.5%）的整體出口貨量則上升。

與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均下跌：日本（-2.7%）、印度（-2.0%）、台灣（-1.5%）、美國（-0.9%）及內地（-0.3%）。

至於進口方面，8月份的進口貨量按年下跌4.5%。當中，來自韓國的進口貨量錄得11.4%的雙位數字跌幅。同時，來自日本（-8.3%）及內地（-3.9%）的進口貨量亦下跌。另一方面，來自新加坡（3.1%）及台灣（22.2%）的進口貨量則上升。
 
與此同時，8月份的進口價格按年下跌1.3%。來自新加坡（-4.6%）、韓國（-2.7%）、內地（-1.9%）及台灣（-1.4%）的進口價格下跌。另一方面，來自日本的進口價格則上升1.2%。

【香港出口】7月出口貨量跌2.3%　輸往美國跌18%

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責任編輯：朱悅瀅

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商品 政府統計處 貿易 出口貨值 中國 香港 美國

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