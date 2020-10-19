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【新股IPO】納泉能源科技1597、譽燊豐2132暗盤　譽燊豐一手帳面蝕40元

即市財經 16:22 2020/10/19

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譽燊豐及納泉能源科技將於10月20日掛牌。

本地建造工程承建商譽燊豐控股 （新上市編號：02132） 及納泉能源科技 （新上市編號：01597） 暗盤表現均遜息，於富途暗盤交易場，譽燊豐先升後跌穿招股價，一手（8000股）帳面最少蝕40元；納泉能源科技一手（1000股）最多少170元。

譽燊豐
券商 現報 跌幅 招股價 一手蝕 收盤時間
富途 0.32 -1.5% 0.325 -40 18：30
耀才 0.295 -9.2% -240 19：30
輝立 0.285 -12.3% -320 18：30

譽燊豐高低位追蹤

券商 最高位 跌幅 一手蝕 最低位 跌幅 一手蝕
富途 0.75 130.7% +3400 0.29 -10.8% -280
耀才 0.5 53.9% +1400 0.27 -16.9% -440
輝立 0.56 72.3% +1880 0.26 -20.0% -520

 

納泉能源科技
券商 現報 跌幅 招股價 一手賺／蝕 收盤時間
富途 1.83 -8.5% 2 -170 18：30
耀才 1.66 -17.0% -340 19：30
輝立 1.70 -15.0% -300 18：30

 

納泉能源科技高低位追蹤

券商 最高位 升／跌幅 一手賺／蝕 最低位 跌幅 一手蝕
富途 2.4 +20% +400 1.71 -14.5% -290
耀才 1.98 -1.0% -10 1.65 -17.5% -350
輝立 1.9 -5.0% -100 1.5 -25.0% -500

 

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