【新股IPO】納泉能源科技1597、譽燊豐2132暗盤 譽燊豐一手帳面蝕40元
即市財經 16:22 2020/10/19
本地建造工程承建商譽燊豐控股 （新上市編號：02132） 及納泉能源科技 （新上市編號：01597） 暗盤表現均遜息，於富途暗盤交易場，譽燊豐先升後跌穿招股價，一手（8000股）帳面最少蝕40元；納泉能源科技一手（1000股）最多少170元。
|譽燊豐
|券商
|現報
|跌幅
|招股價
|一手蝕
|收盤時間
|富途
|0.32
|-1.5%
|0.325
|-40
|18：30
|耀才
|0.295
|-9.2%
|-240
|19：30
|輝立
|0.285
|-12.3%
|-320
|18：30
譽燊豐高低位追蹤
|券商
|最高位
|跌幅
|一手蝕
|最低位
|跌幅
|一手蝕
|富途
|0.75
|130.7%
|+3400
|0.29
|-10.8%
|-280
|耀才
|0.5
|53.9%
|+1400
|0.27
|-16.9%
|-440
|輝立
|0.56
|72.3%
|+1880
|0.26
|-20.0%
|-520
|納泉能源科技
|券商
|現報
|跌幅
|招股價
|一手賺／蝕
|收盤時間
|富途
|1.83
|-8.5%
|2
|-170
|18：30
|耀才
|1.66
|-17.0%
|-340
|19：30
|輝立
|1.70
|-15.0%
|-300
|18：30
納泉能源科技高低位追蹤
|券商
|最高位
|升／跌幅
|一手賺／蝕
|最低位
|跌幅
|一手蝕
|富途
|2.4
|+20%
|+400
|1.71
|-14.5%
|-290
|耀才
|1.98
|-1.0%
|-10
|1.65
|-17.5%
|-350
|輝立
|1.9
|-5.0%
|-100
|1.5
|-25.0%
|-500
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