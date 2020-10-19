【內銀股價】建行再彈2%　大摩：是時候買內銀股、有40%升值潛力（附最新目標價）

▲ 建行股價周一再彈逾2%，成交更勝阿里巴巴、騰訊

內銀股近日從低位反彈，建行 （00939） 股價周一再彈約2%，成交達77億元，更勝阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） ，成即日最活躍港股。大摩發表最新報告，認為內銀股價過度反映宏觀經濟、不良貸款和「讓利」等因素，即使大摩幾乎全線下調所有內銀股目標價，但認為現時已是買入時機。

大摩指出，隨內地經濟復甦持續，市場中國長期增長的憂慮減輕，而中國貸款寬容率、新增不良貸款都較不少主要市場少，市場漸樂觀中國可維持健康經濟增長，從而有健康的信貸和資本需求，令銀行業有健康的股本回報率（ROE）。

大摩續指，市場現時憂慮由宏觀經濟和財政風險，轉至內地當局屢提及國有銀行的社會責任，不同於成熟市場的優質銀行可以在信貸需求和資本消耗放慢時，維持更健康ROE和增加派息比率，該行認為，中國政策指引下，隨內地GDP增長、信貸需求減慢時，內地銀行難以有過剩ROE，令市場對其長期ROE和股息率預期減弱。

大摩繼而下調內銀股目標價，反映政策和撥備風險，但即使下調內地銀行業長期ROE 預測，最新推算大型內銀股應有估值仍較現價高出40%至50%。

大摩所予最新目標價（依該行看好程度排列）

內銀股 投資評級 目標價 招商銀行 （03968） 增持 49.2 -> 56.7 光大銀行 （06818） 增持 5 -> 4.4 建設銀行 （00939） 增持 8.7 -> 7.3 工商銀行 （01398） 增持 7.6 -> 6.4 郵儲行 （01658） 增持 7 -> 4.8 中國銀行 （03988） 增持 4.1 -> 3.6 中信銀行 （00998） 增持 5.5 -> 4.5 農業銀行 （01288） 與大市同步 -> 增持 4.1 -> 3.5

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編輯：麥德銘