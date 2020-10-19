▲ 【BNO移民】疫情重擊零售餐飲業 過百萬職位今年底恐流失

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，英國就業市場成為港人關注，而最受港人歡迎的零售業恐成為失業重災區之一。有研究顯示，英國零售業、餐飲業等在今年年底恐流失過百萬職位。

英國《太陽報》報道指，在英國第一次封城時，已有約11,120間零售商店倒閉，損失共12.5萬職位。

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英國智庫經濟和商業研究中心（Centre for Economics and Business Research, CEBR）預測，受疫情打擊，款待業在明年初累計料流失75萬個職位，而零售業今年年底累計料流失25.5萬個職位。

英國啤酒及酒吧協會（British Beer and Pub Association）指，在英國的39,700間酒吧，料每4間就有1間酒吧因疫情而倒閉。英式酒館營運商Greene King預計關閉旗下79間酒吧，料影響800個職位。

英國商會（The British Chamber of Commerce）亦預計，在保就業補貼計劃（furlough scheme）於10月31日完結後，會有數以十萬計的職位流失。

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報道又指，有調查顯示，正在酒吧及餐廳任職的人士中，有89%表示對前路感到悲觀，僅得3%受訪者表示感樂觀。

現時英國政府在英格蘭各區實施3級制封鎖措施，第三級的非常高（very high）警示級別下，所有酒吧必須關閉。酒吧若能以餐廳形式營業，則可與餐廳一樣繼續營業。

而在第二級的高度（high）警示級別下，酒吧及餐廳可營業至晚上10時，但非同住人士卻不能在酒吧及餐廳聚集。

責任編輯：林嘉莉