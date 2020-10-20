  • 25°C
香港時間 : 20201020日 (二) 10:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定26日招股、下月6日掛牌

即市財經 09:04 2020/10/20

分享：

螞蟻集團通過港交所上市聆訊，香港IPO進入最後直路。

阿里巴巴 （09988） 旗下、支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）成功通過港交所 （00388） 上市聆訊，香港IPO進入最後直路。綜合市場最新消息，中國證監會本周已批准螞蟻集團在上海科創板上市以及赴香港上市，螞蟻初步預計下周二（27日）開始招股，至30日截止認購，暫定11月6日掛牌，將會與iBond 2020認購期有所重疊，也意味螞蟻上市過程將橫跨美國總統大選（11月3日）。

螞蟻集團招股書重點一覽

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

螞蟻集團有望成為全球歷來最大規模新股，據外媒早前報道，因投資者需求強勁，螞蟻集團已將IPO估值目標由2500億美元上調至2800億美元（約2.17萬億港元），中港A+H上市料合共集資350億美元（約2700億港元）。

中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為螞蟻集團香港上市聯席保薦人，瑞信為聯席全球協調人，巴克萊、工銀國際、中銀國際據報也已加入螞蟻香港上市承銷團隊。

相關文章：

【螞蟻上市】消息指螞蟻集團爭今日通過香港IPO聆訊　預計美國大選後掛牌

【螞蟻上市】傳螞蟻集團將IPO估值目標提升至2.2萬億　集資逾2700億

【螞蟻IPO】螞蟻集團傳尋求A港兩地同日定價及掛牌　定價後T+6上市

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https：//bit.ly/33077jz

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：陳健婷

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 中國證監會 集資 IPO 螞蟻金服 支付寶

上一篇文章

大成生化科技主席袁維森涉嫌嚴重違紀違法遭調查

下一篇文章

【疫情焦點】全球累計逾4069萬確診　美國累計845萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【新股IPO】世茂服務873周二招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）
【新股IPO】世茂服務873周二招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
【螞蟻上市】中證監批准螞蟻集團赴港上市 螞蟻集團通過香港IPO聆訊（第三版）
【螞蟻上市】中證監批准螞蟻集團赴港上市 螞蟻集團通過香港IPO聆訊（第三版）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）