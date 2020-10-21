【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）

▲ 螞蟻集團通過港交所上市聆訊，香港IPO進入最後直路。

阿里巴巴 （09988） 旗下、支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）已獲中國證監會同意其科創板IPO註冊，加上螞蟻集團日前已過關港交所 （00388） 上市聆訊，意味螞蟻集團已可在中港展開招股，IPO進入最後直路。綜合市場最新消息，螞蟻集團香港上市初步預計下周二（27日）開始招股，至30日截止認購，暫定11月6日掛牌，將會與iBond 2020認購期有所重疊，也意味螞蟻上市過程將橫跨美國總統大選（11月3日）。

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螞蟻集團有望成為全球歷來最大規模新股，據外媒早前報道，因投資者需求強勁，螞蟻集團已將IPO估值目標由2500億美元上調至2800億美元（約2.17萬億港元），中港A+H上市料合共集資350億美元（約2700億港元）。

中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為螞蟻集團香港上市聯席保薦人，瑞信為聯席全球協調人，巴克萊、工銀國際、中銀國際據報也已加入螞蟻香港上市承銷團隊。

（第二版新增中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊）

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編輯：陳健婷