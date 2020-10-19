【蘋概股】郭明錤：iPhone 12系列銷情佳　短期可帶動產業鏈股反彈

有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤周一（19日）發布最新報告，指iPhone 12系列手機開放預購後，首日訂單可達170–200萬部，遠勝去年iPhone 11系列的50萬至80萬部，但不及iPhone 6系列的400萬部。

報告中亦提及，因Apple核心粉絲初期偏好高端機型，再加上受益於中國強勁需求與即將來臨的歐美市場旺季需求，iPhone 12 Pro預購勝過預期。當中來自中國的需求佔全球35–45%，主要原因有二：一是華為禁令導致部分高端機需求移轉；二是中國5G基礎建設較普及，有利iPhone 12系列銷情。

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郭明錤預計，iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700萬至900萬部，而去年iPhone 11系列為1,000萬至1,200萬部，主要是因iPhone 12 Pro的初期供應不足，限制了首周末銷量。而稍後推出的iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購定單與首周末銷售量，將低於iPhone 12與12 Pro。

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關於蘋果產業鏈股價後續走勢，郭明錤指認為iPhone 12系列手機預購反響熱烈，近期或會帶動具備以下三大特徵的產業鏈股價反彈，包括：1)近期營收與盈利擊敗市場預期、2)位於成長行業趨勢、與3)擁有2021年正向趨勢。

至於反彈後能否持續上漲，郭明錤提醒，一切還要視乎下月iPhone 12與12 Pro的供需變化，以及iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購結果。

手機相關股份本周一造好，瑞聲（02018）升2.5%，舜宇（02382）升1.95%，富智康（02038）漲5.3%，中芯國際（00981）則升3.25%，重新站上20元。

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編輯：李勝男