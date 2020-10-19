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【好想去韓國】LYCHEE & FRIENDS登陸又一城LOG-ON　設期間快閃店帶來商品優惠

商業 15:47 2020/10/19

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LYCHEE & FRIENDS與LOG-ON首度合作，於10月22日至11月22日期間，在又一城LOG-ON分店開設期間快閃店Lychee-Mart。（LYCHEE & FRIENDS提供圖片）

疫情下無法去韓國旅行掃貨，LOG-ON趁機帶來韓國人氣卡通LYCHEE & FRIENDS，並首度合作，於10月22日至11月22日期間，在又一城LOG-ON分店開設期間快閃店Lychee-Mart，帶來一系列全新主題商品及優惠。

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LOG-ON變身為韓式超市，場內佈滿大量韓國特色零食。快閃店推出多款Lychee-Mart主題產品，包括三位角色LYCHEE、JOBI和TOM的餅乾條造型文件夾、貼紙套裝、明信片等，亦有方形大頭咕𠱸、陶瓷杯等。

為慶祝Lychee-Mart快閃開幕，凡於Lychee-Mart購物滿200元，或於又一城LOG-ON購物滿300元，即送LYCHEE & FRIENDS 15cm毛公仔一隻（隨機款式）。

此外，活動期間，追縱LYCHEE & FRIENDS Instragrma帳戶，上載場景打卡相片至Instagram並tag @lycheeandfriends及#lycheemart，最有創意的參加者即有機會獲得精選禮物及價值200元 的city’super禮品卡乙張。

【素食優惠】亞洲素食展下周舉行　大熱新餐肉130元3包

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責任編輯：朱悅瀅

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