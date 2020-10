【智取英文@iM網欄】最新5大寫Articles必要技巧

繼上次兩期為大家介紹DSE英文卷的文章常見格式,報告及建議書,反應熱烈,於是今期筆者繼續為大家帶來第三個常見格式 – 文章(Article)。

在DSE英文卷中,我們通常被要求寫作或在題目中所閱讀的都是較為非正式的文章,好比平常在報紙上所見的文章和社評,相比其他學術性的作品較為輕鬆,那麼在寫作文章時到底有什麼需要特別注意呢?又有什麼技巧?以下便為大家逐一詳述。

善用問題

各位同學、各位考生必須要清楚一件事,文章(Article)以專業性而言並不強,因此在寫作文章時如何能夠成功地吸引讀者註意並且有意閱讀你所寫作的文章便成為了其中一個重點。在試卷中能夠靈活使用問題,吸引改卷老師的注意,令他成為一名「讀者」,對你的文章感興趣便是一個得分重點。

e. g.

Have you ever wondered … ?

Do you know … ?

Have you heard of … ?

用詞要輕鬆、不拘謹

由於文章(Article)多數不算正式(Formal)的寫作,所以同學和考生在寫作時所使用的詞彙、sentence structure可以較為大膽,不需要被正式的框架所局限,旨在令老師明白及見識到同學在不同的文體上都可以有不錯的發揮。

開玩笑

相信每一個人都有試過在背好多深字深句,但寫作好像沒有進步過,那麼如何避免這種情況發生在改卷老師身上令自己的分數被扣減呢?答案就是開玩笑。在文章裏頭適當地加入一些小幽默可以令到文章更加生動與讀者產生互動。

例子:

I guess no one hates sleeping in class, right?

(文章是有關於學生在堂的行為)

留意角色

一般而言,文章的用途十分廣泛,所以題目大多都會安排相關的角色給予同學或考生,所以同學在答卷時必須打醒十二分精神,清楚留意自己現在所扮演的角色而進行寫作,否則可能有離題的嫌疑。

語境意識

來到DSE英文卷的常見寫作格式,筆者仍然不厭其煩向大家提醒語境意識在寫作時的重要性。就如第四點的留言角色而言:

e. g. 活動的宣傳文章

After reading all these features, aren’t you excited and interested in? If so, what are waiting for? Sign in and join us !!!

例如在文末加上這些文字可以令人感覺有跟隨文章的語境意識走向,而非單純即興創作。

以上的五個小技巧大家都學會了嗎? 如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,DSE英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊,亦都可以上https://spencerlam.hk 了解更多!

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁:Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

更多智取英文的文章請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機