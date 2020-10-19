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【新冠疫苗】康希諾生物：正與多國商討預購框架協議　股價升逾5%

即市財經 15:44 2020/10/19

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上星期四（15號）康希諾生物宣佈，由中國工程院與康希諾生物合作研發的重組新冠疫苗 （Ad5-nCoV）第三期臨床試驗取得進展。

康希諾生物 （06185） （CanSinoBio）正與多國磋商疫苗協議，股價今日曾漲超過5%。康希諾生物上周指，由中國工程院與康希諾生物合作研發的重組新冠疫苗 （Ad5-nCoV）第三期臨床試驗取得進展，同時墨西哥政府與康希諾簽署預購框架協議，今年底至明年向康希諾生物採購3500萬劑新冠疫苗。

康希諾生物研發的新冠疫苗是國內首個獲得專利權的新冠侯選疫苗，也是今年3月全球最快進入臨床研究階段的疫苗，目前市場預計最快可於今年12月上市。

《華爾街日報》報道，印尼政府早前表示在今年年底，將會向科興生物、國藥集團和康希諾生物採購共1800萬劑新冠疫苗。康希諾指，公司現正與其他海外國家商討其他類似的框架協議，但目前未有可透露的消息。

康希諾生物股份公司在2009年天津成立，主要業務為研發、生產和商業化創新疫苗，公司在2019年三月來港上市。今年8月13日，康希諾生物登陸科創版，為首個「A+H」疫苗股。

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編輯﹕賴奕羚

 

香港股票 康希諾生物－B（06185） 採購 香港 中國 疫苗

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