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三星新旗艦Galaxy S手機幾時推出？爆料達人：或明年1月發表

科技 16:25 2020/10/19

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三星（Samsung）料於2021年1月，推出新款旗艦手機Galaxy S21（或S30，名稱暫定）系列。

外國網站《SamMobile》報道，三星（Samsung）料於2021年1月，推出新款旗艦手機Galaxy S21（或S30，名稱暫定）系列，而三星將提前一個月開始生產。近日爆料達人Steve Hemmerstoffer（又名@OnLeaks）在網上發布一組圖片及影片，聲稱是三星明年即將開賣的Galaxy S21以及Galaxy S21 Ultra。

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OnLeaks表示，兩款手機的最大差別，在於Galaxy S21採用6.7吋平面屏幕，S21 Ultra則是6.9吋呈微彎曲。此外，S21的後置鏡頭為三組，比具備四組鏡頭的S21 Ultra面積小一半。

Galaxy S21系列料提供灰色、粉紅色、紫色、白色和銀色版本，明年1月亮相時，或一同發表下一代Galaxy Buds 2。《Android Central》編輯Daniel Bader認為，三星S旗艦系列手機通常選定2月下旬或3月上旬發表，明年提前於1月登場，可能與Z系列摺疊手機有關，2021年有望舉辦第三場Unpacked活動。

責任編輯：姚慧儀

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