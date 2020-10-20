【品水師教飲水@iM網欄】好茶要配好水 沖茶用什麼水最好?

對茶有要求的朋友，買了上好的茶葉，當然也想找最好的沖茶用水，務求泡製出絕佳的茶，更不希望用錯水浪費了好茶葉。那麼究竟用什麼水沖茶最好呢? 要視乎沖泡的是什麼茶，沒有一個絕對的答案，不會有一種水沖什麼茶都最出色，不可能「一水可以打天下」。

水在沖茶的過程，擔當的角色是「溶劑」。水本身具有溶解的能力，將水倒在茶葉浸泡，會將茶葉中的味道、精華、營養等「溶解」後成為茶液，這個過程稱為「萃取」。這與沖咖啡、蜜糖、煲湯、煲中藥等等的原理一樣。泡茶時用水的質素如何，會直接影響沖泡出來茶液的質素，例如用口感順滑的水，沖泡出來的茶也會較順滑; 相反用口感粗糙的水，沖泡出來的茶亦會比較粗糙。所以，水在沖茶過程擔當非常重要的角色，因此有「水是茶之母」的說法。

雖然，剛才提及過沒有一種水沖什麼茶都最出色，但有一些水用來沖茶，雖然未必是最好，但總不會太差。相反，也會有一些水普遍不適合沖茶，例如自來水和硬水。

香港的自來水比較難泡製出高質的茶，原因是添加了氯。氯的味道强烈，就算經過加熱煲滾，氯的味道仍然會殘留水中。用含有氯的水來沖泡茶的話，或多或少會使氯的味道混入茶中，直接影響了茶的味道，降低了茶的質素。

礦物質含量高的硬水也不適合用來沖茶，礦物質始終是物質，含量太多容易干擾萃取過程，降低了溶解茶葉的效益和質素，使茶葉的味道本質未能充分呈現在茶液之中。此外，硬度高的水普遍含有較多的鈣和鎂，味道呈苦澀，也不適合沖茶。

至於用什麼水沖茶會相對合適呢? 筆者建議用礦物質含量低的礦泉水。天然的礦泉水沒有經過加工處理，保持了水的天然質感和口感，用來沖茶普遍會比較順滑。而 低含量的礦物質 ，也可以與茶葉中的礦物質相呼應，有助帶出茶的味道。我們發現用TDS 50 – 120的礦泉水，沖茶的效果相對不錯(重溫TDS的定義請按此)。如果沖泡味道清淡的茶，可以用TDS較低的水; 如果沖泡味道較濃厚的茶，用TDS高一點的水也可以。

剔除不合適的水，例如自來水和硬水，集中試用低礦物質含量的天然礦泉水，要找沖茶好水，還是有跡可尋的。筆者曾聯同茶藝師和評茶師，用不同品牌的礦泉水沖泡同一款茶葉作比較，連有氣礦泉水也用上了。結果發現無論眼看茶色、鼻聞茶香、口嚐茶味，都有很明顯的分別，下星期再作詳細分享。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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