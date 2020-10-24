【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】撤哈拉沙漠中具驚喜的小食 椰棗

在撤哈拉沙漠，生活節奏減慢，輕鬆、簡單，飲食簡約。

相反，向有習慣定時進餐的我，在沙漠變得再沒有規律了! 永遠下午三四點才是午餐時間，到吃晚餐時，已變成宵夜的時間。特別是當地人習慣晚餐後便即時睡覺，這個是我極不習慣的。所以，每天的晚餐我只會淺嘗。

我曾問穆罕默德為何那麼夜才吃晚餐，他說：「我們感到肚餓才開始煮飯，煮起來已差不多時間。」我聽後有點無奈，但無奈亦要適應。更有趣的事情，是每當摩洛哥人說「少少肚餓」，這「少少」其實不是真的「少少」的意思，已是「非常肚餓」，只是我們的文化不同。我當瞭解後，就覺得很有趣，因為穆罕默德經常問我肚餓嗎﹖我永遠回答：「少少肚餓」；結果，他買了好多食物給我「醫肚」因此我現在不敢說「少少肚餓」了。

今天穆罕默德開車和兩位男性朋友到小鎮，原來他的朋友要買衣服，我們於當地的一個地道市場穿梭大街小巷，我見到一袋袋、一籮籮的「椰棗」。這市場其中一部份是批發「椰棗」，摩洛哥的「椰棗」非常出名。如到了摩洛哥，沒有吃「椰棗」，就像到了意大利沒有吃Pizza 一樣。

▲ 椰棗市場，不同味道的椰棗琳榔滿目，原味、有添加果仁或蜜糖的椰棗，多不勝數。

「椰棗」呈半透明狀，大細如「蜜棗」差不多，外表皺皮，軟而不粘，甜而不膩，放入口中，慢慢咀嚼，相當美味。由於「椰棗」是價廉物美的果實，又不易變質，是家裏常見的小食；而穆罕默德媽媽知道我喜歡食「蜜棗」，經常給我一小袋放在車內。

椰棗樹是摩洛哥其中主要經濟來源之一，在沙漠周邊最常見的椰棗樹。

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作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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